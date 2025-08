Trzymasz w lodówce te warzywa i owoce? Lekarka ostrzega: przez to szybciej się psują i tracą smak

Temat prawidłowego przechowywania żywności poruszyła w jednym z materiałów opublikowanych w sieci dr Magdalena Cubała. Zwróciła uwagę na fakt, że bardzo wiele osób – po powrocie z zakupów – wszystkie nabyte produkty spożywcze wkłada do lodówki. Warto jednak zmienić te przyzwyczajenia. Im szybciej do tego dojdzie, tym lepiej. Niektóre warzywa i owoce bardzo źle reagują na niską temperaturę. Chłód sprawia, że szybciej się psują, tracą smak i cenne właściwości. Nierzadko też zmieniają swoją konsystencję.

Jakich produktów spożywczych lepiej nie trzymać w lodówce?

Niska temperatura nie służy między innymi pomidorom. Pod jej wpływem tracą charakterystyczny zapach i smak. Zmienia się też ich struktura. Stają się miękkie, wodniste oraz gąbczaste. Co więcej, jeśli włożysz do lodówki niezbyt dojrzałe okazy, te nigdy nie osiągną pełni swoich cennych właściwości. Ponadto skórka pomidorów przechowywanych w chłodzie jest cieńsza i bardziej podatna na pękanie oraz mikrouszkodzenia. To z kolei sprzyja rozwojowi bakterii, które przyspieszają proces psucia się produktów. Jeżeli chcesz tego uniknąć, przechowuj je w temperaturze pokojowej, z dala od promieni słonecznych.

Istnieje pewien wyjątek od przywołanej wyżej zasady – w lodówce można trzymać bardzo dojrzałe lub rozkrojone już okazy w sytuacji, gdy na zewnątrz panują upały. W przeciwnym razie produkty szybko przyciągną różnego rodzaju owady, na przykład muszki owocówki. Przyspieszają one proces rozkładu owoców. Pamiętaj jednak, że nie powinny one leżeć w chłodzie zbyt długo (maksymalnie 24-48 godzin). Najlepiej jednak zrobisz, jeśli nie będziesz kupować pomidorów „na zapas”. Zaopatruj się w takie ilości, które jesteś w stanie zużyć w krótkim czasie.

Te warzywa i owoce też nie lubią zimna

Chłodu – jak podkreśla doktor Magdalena Cubała – „nie znoszą” również banany. W niskich temperaturach przestają dojrzewać, ciemnieją i tracą walory smakowe. Jeśli chcesz temu zapobiec, trzymaj je na blacie, z dala od innych owoców. Ziemniaki przechowuj w chłodnym (ale nie zimnym) i ciemnym miejscu, na przykład w piwnicy. Jeżeli trafią do lodówki, zaczną smakować inaczej. Zawarta w nich skrobia przekształci się w cukier. W efekcie staną się słodkie i nieapetyczne. Z kolei cebula i czosnek najlepiej „czują się” w przewiewnym, materiałowym woreczku w suchym miejscu. Umieszczone w chłodziarce szybciej zgniją. Natomiast jeśli pozostawisz tam chleb, prędko sczerstwieje. Dlatego po zakupie przełóż pieczywo do chlebaka. Możesz też podzielić je na porcje i zamrozić. W swoim materiale ekspertka zwraca również uwagę na sposób przechowywania awokado.

Twarde, niedojrzałe nie powinno trafiać do lodówki. Zimno zatrzymuje dojrzewanie. Trzymaj je w temperaturze pokojowej, na przykład na blacie, aż zmięknie. Dojrzałe awokado można przechowywać w lodówce maksymalnie 2-3 dni. Po przekrojeniu skrop je sokiem z cytryny, zamknij w pojemniku i włóż do lodówki – radzi dr Cubała.

