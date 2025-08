Jesz to codziennie? Dietetyk ostrzega: ta żywność najbardziej postarza skórę. Sprawdź!

Starzenie się skóry to naturalny i nieunikniony proces biologiczny. Mamy jednak wpływ na tempo jego postępowania. Możemy go spowolnić między innymi odpowiednią pielęgnacją skóry, w tym stosowaniem kosmetyków oraz unikaniem promieniowania UV. Znaczenie ma także dieta – nie tylko to, co jemy, ale również, w jaki sposób ta żywność jest przyrządzona.

Taka żywność przyspiesza starzenie się skóry

Dr Bartosz Kulczyński, naukowiec i dietetyk, wyjaśnia w swoim nagraniu, że starzenie się skóry przyspiesza częste poddawanie żywności działaniu wysokiej temperatury.

Mam tu na myśli przede wszystkim spożywanie produktów smażonych, ale również grillowanych i pieczonych. A to dlatego, że podczas takiego smażenia dochodzi do powstawania szkodliwych związków, w tym tzw. zaawansowanych produktów glikacji – powiedział.

Jak wyjaśnił ekspert, tego typu składniki nasilają przedwczesne starzenie się fibroblastów, które odpowiadają za produkcję kolagenu i elastyny. Dodatkowo obniżają one żywotność keratynocytów – komórek naskórka, które produkują keratynę, która jest kluczowa dla skóry.

Wspomniany problem nie dotyczy żywności gotowanej w wodzie czy na parze, a także żywności poddawanej duszeniu – wyjaśnił.

Zastosowanie kwaśnych marynat w postaci soku z cytryny czy octu przed obróbką termiczną ogranicza powstawanie wspomnianych związków.

Co jeszcze źle działa na skórę?

Kolejnym błędem, przez który nasza skóra wygląda starzej, jest picie zbyt małych ilości wody czy zdrowych płynów pod inną postacią (na przykład bogatych w elektrolity, herbat ziołowych, naturalnych soków).

Przy niedostatecznej podaży wody skóra staje się mniej nawilżona i elastyczna, oraz mniej napięta i jędrna. Jednocześnie staje się wiotka i bardziej się łuszczy. W rezultacie uwidaczniają się na niej zmarszczki – powiedział ekspert.

Gdy jesteśmy odwodnieni, dochodzi też do zaburzenia bariery skórnej, co nie tylko zwiększa podatność skóry na uszkodzenia, ale także infekcje. Pamiętaj też, że niedostateczne nawodnienie organizmu prowadzi do spadku funkcji poznawczych. Pojawia się rozdrażnienie, ospałość i spadek nastroju. Może również prowadzić do wzrostu ciśnienia krwi i zwiększonego ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Zbyt mała ilość wody zaburza również trawienie i sprawia, że nerki gorzej filtrują toksyny. Zwiększa się też ryzyko infekcji dróg moczowych.

