To będzie najlepsza owsianka, jaką zjesz. Smakuje jak deser! Sprawdź przepis dietetyczki

Na śniadanie często jemy owsiankę. Jest szybka w przygotowaniu, a do tego bardzo zdrowa i sycąca. Zazwyczaj dodaje się do niej jogurt naturalny i owoce. Ta wersja po jakimś czasie może stać się jednak już po prostu nudna, a więc warto nieco poeksperymentować. Okazuje się, że takie płatki owsiane z odpowiednimi dodatkami mogą smakować lepiej niż deser.

Jak zrobić owsiankę à la Kinder Czekolada? Prosty przepis

Dietetyczka Dominika Hatala na swoim profilu na Instagramie opublikowała przepis na owsiankę à la Kinder Czekolada. Zrobiłam ją wczoraj w domu i zakochałam się w tym smaku. Już wiem, że będę częściej przygotowywać takie śniadanie. Większość potrzebnych produktów pewnie masz już w swojej kuchennej szafce, a więc możliwe, że nawet nie będzie trzeba iść do sklepu.

Przepis: Owsianka à la Kinder Czekolada Pokochasz tę owsiankę. Smakuje naprawdę wyjątkowo. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 430 Składniki 30 g płatków owsianych

15 g kakao

10 g masła orzechowego

100 ml wody

150 g jogurtu greckiego

20 g odżywki białkowej

10 g erytrytolu Sposób przygotowania Mieszanie składnikówNajpierw wymieszaj płatki owsiane z połową porcji kakao. Dodaj też masło orzechowe i 100 ml gorącej wody. Całość znowu wymieszaj. W oddzielnym naczyniu połącz jogurt z odżywką białkową. Wykładanie masyNa spód słoiczka wyłóż ciemną masę, a na to jasną masę z odżywką białkową. W szklance zmieszaj pozostałe kakao i erytrytol. Polej tym owsiankę.

Dlaczego warto jeść płatki owsiane?

Płatki owsiane to jedne z najzdrowszych produktów śniadaniowych. Są bogate w błonnik pokarmowy (zwłaszcza beta-glukany), przez co wspierają trawienie, ale również pomagają obniżyć poziom cholesterolu i stabilizują poziom cukru we krwi. Zawierają także witaminy z grupy B, magnez, żelazo i antyoksydanty. Ich jedzenie poprawia perystaltykę jelit, a także działa ochronnie na śluzówkę jelit. Płatki owsiane dają też uczucie sytości na dłużej, co jest ważne w przypadku osób na diecie redukcyjnej. Koniecznie sprawdź też, ile płatków owsianych można zjeść.

Poza płatkami owsianymi cennym składnikiem w tej potrawie jest także kakao, ponieważ zawiera silne przeciwutleniacze, które neutralizują wolne rodniki. W ten sposób spowalniają procesy starzenia i zmniejszają ryzyko niektórych chorób przewlekłych. Dodatkowo flawonole zawarte w tym produkcie poprawiają elastyczność naczyń krwionośnych, a to może korzystnie wpłynąć na krążenie krwi i obniżyć ciśnienie. Spożywanie tego produktu poprawia też koncentrację i pamięć. Najlepiej wybrać kakao w wersji naturalnej, bez dodatku cukru. Z kolei regularne jedzenie jogurtu naturalnego, kolejnego składnika tej owsianki, pomaga utrzymać zdrową florę jelitową. To nie tylko poprawia trawienie, ale też wzmacnia układ odpornościowy.

