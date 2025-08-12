Najlepsza woda z Lidla na gorące dni? Dietetyk zdradza swojego pewniaka. Masz go w domu?

Lidl dysponuje bogatą ofertą różnego rodzaju wód. Wybierając tę najlepszą warto zwrócić uwagę nie tylko na jej cenę, ale przede wszystkim skład. Nie każdy w natłoku codziennych obowiązków znajduje jednak wystarczająco dużo czasu na dokładne analizowanie etykiety każdej butelki na półce. Z pomocą przychodzi dietetyk Bartek Szemraj, który wziął „pod lupę” wody dostępne w znanej sieci i wskazał tę, która – jego zdaniem – w pełni zasługuje na to, by trafić do twojego zakupowego koszyka i jadłospisu. Jego wybór może cię mocno zaskoczyć.

Jaka woda w Lidlu jest najlepsza?

Pierwszym polecanym przez eksperta wyborem jest Saguaro Muszyńskie. Woda zawiera około 108 mg wapnia i ponad 260 mg wodorowęglanów. Łączna mineralizacja – jak podkreśla specjalista – „wynosi ponad 400 mg na litr, a to oznacza, że realnie uzupełnia minerały w organizmie”. Dla osób, które szukają produktu o niskiej zawartości sodu dobrą propozycją będzie na przykład woda Saguaro Mineral. Ma w swoim składzie tylko 2,5 mg wskazanego pierwiastka na litr. Mogą więc po nią śmiało sięgać pacjenci z nadciśnieniem tętniczym i/lub chorobami serca. Warto sięgać również po Nałęczowiankę. Sprawdzi się jako element codziennego nawodnienia.

Aczkolwiek ona już jest droższa, więc jeżeli komuś zależy przede wszystkim na cenie, to lepszym wyborem będzie Saguaro – radzi ekspert.

Jakich wód lepiej nie kupować?

Bartek Szemraj odradza zakup wody źródlanej Saguaro. Jest najtańsza, ale jednocześnie ma najsłabszy skład. Praktycznie nie zawiera minerałów. To po prostu – jak zauważa ekspert – „czysta woda bez żadnych większych wartości odżywczych”. Nadaje się do gotowania, ale nie codziennego nawadniania. Dietetyk przestrzega również przed zakupem wód smakowych.

Na pierwszy rzut oka to wygląda nieźle. Etykieta mówi [...] »bez konserwantów«, »naturalny aromat«. Ale jeśli spojrzymy na skład, to w środku są cukry albo słodziki. Jest kwas cytrynowy, sztuczne dodatki. To nie jest woda, tylko napój może powodować między innymi próchnicę, może zaburzać apetyt i nie powinien być podstawą nawodnienia zwłaszcza u dzieci. Podkreślam – zaznacza specjalista.

