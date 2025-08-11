Masło za darmo i mleko za grosze. Nie każdy skorzysta. Sprawdź, czy się załapiesz

Mleko i masło to dwa produkty nagminnie wykorzystywane w kuchni. Wykorzystujemy je do gotowania, pieczenia czy jako dodatek do różnego rodzaju potraw oraz napojów. Nic dziwnego, że oba artykuły szybko się kończą. Trzeba stale uzupełniać domowe zapasy, co generuje spore koszty. Szansą na odciążenie budżetu są promocje organizowane przez duże sieci handlowe. Teraz przygotowała je Biedronka. Oferty są atrakcyjne, ale mają pewien „haczyk”. Sprawdź szczegóły, zanim będzie za późno.

Jak zdobyć mleko za półdarmo w Biedronce?

Sieć obniżyła cenę mleka UHT 3,2% marki Mleczna Dolina. Teraz możesz dostać je za złotówkę i 79 groszy, ale tylko przy zakupie 6 litrów produktu. Co więcej, by skorzystać z rabatu, musisz wyświetlić ofertę w aplikacji Moja Biedronka. Jeśli jej nie posiadasz, nie zaoszczędzisz i za jedno opakowanie nabiału zapłacisz tyle, co zwykle, czyli 3 złote i 69 groszy. Jest też dobra wiadomość. Zdobycie oprogramowania nie jest trudne. Nie wymaga też uiszczania żadnych opłat. Wystarczy ściągnąć je ze sklepu internetowego i zainstalować w swoim telefonie.

Promocja trwa dwa dni. Zaczyna się w poniedziałek, a kończy we wtorek (11-12 sierpnia 2025 roku). Na klientów nałożono pewne ograniczenia dotyczące liczby zakupionych towarów. Łączny limit to 12 opakowań mleka na jedno konto Moja Biedronka.

Darmowe masło w Biedronce – warunki oferty

Sieć rozdaje za darmo Masło Extra Polskie marki Mlekovita. Jeżeli kupisz 6 kostek wskazanego smarowidła przy kasie zapłacisz tylko za cztery z nich. Dwie kolejne dostaniesz gratis. By tak się stało, musisz jednak spełnić jeszcze jeden ważny warunek. Chodzi o członkostwo w programie lojalnościowym Moja Biedronka. Ta oferta – w przeciwieństwie do opisanej wyżej promocji na mleko – jest skierowana nie tylko do klientów posiadających dedykowaną aplikację, ale także tych, którzy mają specjalną kartę. Można ją odebrać przy kasie w każdym sklepie sieci, nie ponosząc przy tym żadnych opłat.

Na zakupy masz całkiem sporo czasu, bo trzy dni. Akcja obowiązuje od poniedziałku do środy (11-13 sierpnia 2025 roku). Pamiętaj, że sieć wprowadziła limit dzienny – 6 opakowań (w tym dwa gratis) na konto Moja Biedronka. Możesz więc zrobić całkiem spory zapas.

