Ten popularny olej lepiej wyrzuć od razu. Dietetyk mówi wprost, co kupić zamiast niego

Nie wszystkie oleje są sobie równe. Różnią się nie tylko smakiem czy zastosowaniem, ale przede wszystkim wartością odżywczą. Nie każdy olej działa na nasz organizm tak samo, dlatego warto wybierać go z dużą ostrożnością. Dietetyk Bartek Szemraj w opublikowanym nagraniu podpowiedział, jaki olej kupić, a który będzie najgorszym wyborem i zdecydowanie lepiej go unikać.

Tego oleju w kuchni lepiej unikaj

Zdaniem dietetyka najgorszym tłuszczem, jaki można kupić w sklepie, jest rafinowany olej słonecznikowy.

W procesie rafinacji niestety traci wiele wartości odżywczych. Jednocześnie tworzą się takie związki, które są szkodliwe dla naszego organizmu. Bardzo nie polecam – mówi ekspert

Na drugim miejscu odradzanych olejów w zestawieniu specjalisty – z tych samych powodów co rafinowany olej słonecznikowy – znajduje się rafinowany olej z pestek winogron. Oleje rafinowane powstają w wyniku wieloetapowego procesu oczyszczania oleju, często pozyskiwanego z nasion metodą tłoczenia na zimno lub na ciepło. W trakcie tego procesu usuwa się z oleju wiele naturalnych składników, takich jak witaminy, przeciwutleniacze i kwasy tłuszczowe omega-3, które są obecne w olejach tłoczonych na zimno. Spożywanie dużych ilości olejów rafinowanych poddanych wysokiej temperaturze może niekorzystnie wpływać na zdrowie W procesie rafinacji lub podczas obróbki cieplnej mogą powstawać szkodliwe dla organizmu izomery trans kwasów tłuszczowych oraz aldehydy.

Znacznie lepszym wyborem są oleje tłoczone na zimno, nierafinowane. Nie są one poddawane działaniu wysokiej temperatury, dzięki czemu zachowują naturalne antyoksydanty, witaminy i korzystne kwasy tłuszczowe. Choć są mniej trwałe i mają intensywniejszy smak, ich profil zdrowotny jest znacznie korzystniejszy. Warto też zwracać uwagę na tzw. punkt dymienia, czyli temperaturę, w której tłuszcz zaczyna się rozkładać i wydzielać szkodliwe substancje.

Jaki tłuszcz lepiej wybrać zamiast oleju?

Najlepszym tłuszczem, który możesz kupić, jest oliwa z oliwek – powiedział specjalista.

Ten produkt jest ceniony ze względu na swoje właściwości odżywcze. Wspiera zdrowie serca, obniża poziom „złego” cholesterolu LDL. Dominuje w niej jednonienasycony kwas oleinowy, który ma działanie przeciwzapalne. Oliwa jest kojarzona z dietą śródziemnomorską, uważaną za jedną z najzdrowszych. Najwyższą jakość reprezentuje oliwa extra virgin.

Dietetyk zwrócił uwagę na to, by kupować oliwę w ciemnej, szklanej butelce. Oliwa – zwłaszcza extra virgin – zawiera polifenole, witaminę E i inne przeciwutleniacze. Światło przyspiesza proces utlenianie tłuszczów, co z kolei obniża jakość i wartości zdrowotne oliwy z oliwek. Ciemne szkło – brązowe lub zielone – znacznie lepiej chroni przed tym procesem niż plastik. Oliwa z oliwek przechowywana w ten sposób dłużej zachowuje swój smak i aromat.

