Kardiolog mówi, jak zmniejszyć ilość tłuszczów trans w diecie. Zobacz, dlaczego są tak groźne!
Tłuszcze trans
Tłuszcze trans Źródło: Shutterstock
Tłuszcze trans to niepozorny, ale niebezpieczny składnik wielu produktów spożywczych, który może mieć poważny wpływ na nasze zdrowie. Sprawdź, jak ich unikać i w jakich produktach dokładnie się znajdują. 

Tłuszcze trans, które są obecne w diecie wielu z nas, mogą mieć poważny wpływ na nasze zdrowie. Często jednak nie zdajemy sobie sprawy z ich obecności. Warto zatem „wziąć pod lupę” ten temat. Zrobiła to Anna Bartusiak-Chatys, kardiolog i lekarz medycyny stylu życia. Wyjaśniła, jak ich unikać i w jakich dokładnie produktach się znajdują.

Czym są tłuszcze trans?

Ekspertka opublikowała w mediach społecznościowych wpis o tłuszczach trans w naszej diecie. Wyjaśniła, czym są i dlaczego są dla nas tak groźne.

Tłuszcze trans powstają podczas przemysłowego uwodornienia olejów roślinnych. Dzięki temu w temperaturze pokojowej mają postać stałą (jak tłuszcze nasycone) i stają się „idealnym” dodatkiem do żywności przetworzonej. Nadają produktom „maślaną” konsystencję – powiedziała.

Ekspertka dodała, że tłuszcze trans mają działanie prozapalne, obniżają cholesterol HDL (uważany za korzystny dla naszego organizmu), a także powodują wzrost cholesterolu LDL (złego) oraz trójglicerydów. Dodatkowo nasilają insulinooporność, podnoszą ryzyko rozwoju otyłości oraz prowadzą do usztywnienia i zaburzenia funkcji błon komórkowych.

W konsekwencji tłuszcze trans w naszej diecie prowadzą do rozwoju:

  • chorób na podłożu miażdżycy,
  • cukrzycy,
  • otyłości,
  • nowotworów (jelita grubego, piersi, gruczołu krokowego),
  • otępienia,
  • chorób zapalnych.

Gdzie występują tłuszcze trans?

Specjalistka wyjaśniła, że tłuszcze trans występują w:

  • margarynach,
  • wyrobach cukierniczych (ciasta, muffinki, drożdżówki, pączki, torty),
  • słodyczach (wafelki, ciastka, batony, płatki śniadaniowe, lody),
  • fast foodach,
  • słonych przekąskach (paluszki, popcorn, krakersy, chipsy),
  • kremach do smarowania pieczywa,
  • daniach instant,
  • sosach, majonezach.

Lekarka zwraca uwagę, że tłuszcze trans najczęściej występują w połączeniu z ogromną ilością cukru, syropu glukozowo-fruktozowego, rafinowanej mąki, barwników i konserwantów. Ekspertka zaznacza, że żywność przetworzona odpowiada za epidemię chorób cywilizacyjnych.

Żeby unikać tłuszczów trans, należy czytać etykiety. Znakiem, że dany produkt je zawiera, będzie informacja o tym, że występują częściowo utwardzane lub uwodornione oleje roślinne. Pamiętaj też, żeby nie kupować żywności przetworzonej. Specjalistka radzi, by zacząć przyrządzać zdrowsze odpowiedniki w domu, ponieważ w ten sposób można kontrolować skład posiłków.

Podejmowanie słusznych wyborów żywieniowych to podstawa w drodze do zdrowia – podsumowała lekarka.

Opracowała:
Źródło: Odżywianie WPROST.pl