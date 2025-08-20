Kardiolog mówi, jak zmniejszyć ilość tłuszczów trans w diecie. Zobacz, dlaczego są tak groźne!

Tłuszcze trans, które są obecne w diecie wielu z nas, mogą mieć poważny wpływ na nasze zdrowie. Często jednak nie zdajemy sobie sprawy z ich obecności. Warto zatem „wziąć pod lupę” ten temat. Zrobiła to Anna Bartusiak-Chatys, kardiolog i lekarz medycyny stylu życia. Wyjaśniła, jak ich unikać i w jakich dokładnie produktach się znajdują.

Czym są tłuszcze trans?

Ekspertka opublikowała w mediach społecznościowych wpis o tłuszczach trans w naszej diecie. Wyjaśniła, czym są i dlaczego są dla nas tak groźne.

Tłuszcze trans powstają podczas przemysłowego uwodornienia olejów roślinnych. Dzięki temu w temperaturze pokojowej mają postać stałą (jak tłuszcze nasycone) i stają się „idealnym” dodatkiem do żywności przetworzonej. Nadają produktom „maślaną” konsystencję – powiedziała.

Ekspertka dodała, że tłuszcze trans mają działanie prozapalne, obniżają cholesterol HDL (uważany za korzystny dla naszego organizmu), a także powodują wzrost cholesterolu LDL (złego) oraz trójglicerydów. Dodatkowo nasilają insulinooporność, podnoszą ryzyko rozwoju otyłości oraz prowadzą do usztywnienia i zaburzenia funkcji błon komórkowych.

W konsekwencji tłuszcze trans w naszej diecie prowadzą do rozwoju:



chorób na podłożu miażdżycy,

cukrzycy,

otyłości,

nowotworów (jelita grubego, piersi, gruczołu krokowego),

otępienia,

chorób zapalnych.

Gdzie występują tłuszcze trans?

Specjalistka wyjaśniła, że tłuszcze trans występują w:



margarynach,

wyrobach cukierniczych (ciasta, muffinki, drożdżówki, pączki, torty),

słodyczach (wafelki, ciastka, batony, płatki śniadaniowe, lody),

fast foodach,

słonych przekąskach (paluszki, popcorn, krakersy, chipsy),

kremach do smarowania pieczywa,

daniach instant,

sosach, majonezach.

Lekarka zwraca uwagę, że tłuszcze trans najczęściej występują w połączeniu z ogromną ilością cukru, syropu glukozowo-fruktozowego, rafinowanej mąki, barwników i konserwantów. Ekspertka zaznacza, że żywność przetworzona odpowiada za epidemię chorób cywilizacyjnych.

Żeby unikać tłuszczów trans, należy czytać etykiety. Znakiem, że dany produkt je zawiera, będzie informacja o tym, że występują częściowo utwardzane lub uwodornione oleje roślinne. Pamiętaj też, żeby nie kupować żywności przetworzonej. Specjalistka radzi, by zacząć przyrządzać zdrowsze odpowiedniki w domu, ponieważ w ten sposób można kontrolować skład posiłków.

Podejmowanie słusznych wyborów żywieniowych to podstawa w drodze do zdrowia – podsumowała lekarka.

Czytaj też:

Zdrowy fast food? To możliwe! Dietetyk poleca tę konkretną kanapkę. Sprawdź, co zamówićCzytaj też:

Wystarczy łyżeczka rano. Jelita się oczyszczą, a brzuch będzie płaski. Spróbuj!