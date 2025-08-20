Dietetyczka: ta bułka z Biedronki ma najlepszy skład! Możesz ją jeść nawet przy insulinooporności

Insulinooporność to stan, w którym tkanki stają się mniej wrażliwe na działanie insuliny. Nie reagują na nią tak, jak powinny. Prowadzi to do wzrostu stężenia glukozy we krwi, co może mieć z kolei bardzo poważne konsekwencje zdrowotne. Kluczem do tego, by ich uniknąć jest regularna aktywność fizyczna oraz odpowiednia dieta. Wbrew pozorom nie trzeba wcale eliminować z jadłospisu pieczywa. Warto jednak wybierać je „z głową”. Dietetyczka Dominika Obuch podpowiada, po jakie bułki możesz sięgać bez obaw, nawet jeśli masz insulinooporność.

Jaka bułka z Biedronki jest najlepsza dla osób z insulinoopornością?

Ekspertka bez wahania wskazała swój „numer jeden”. To bułka razowa z mąki żytniej. Ma relatywnie prosty i krótki skład. Stugramowa porcja dostarcza 240 kalorii. Zawiera sporo białka i błonnika – odpowiednio 13 g i 7,5 g. Na jej korzyść przemawia również niski indeks glikemiczny (50). Spożywanie tego pieczywa nie powoduje nagłego wzrostu stężenia glukozy we krwi i zapewnia długie uczucie sytości po posiłku, co przekłada się na lepszą kontrolę masy ciała.

Do tego jest bardzo smaczna. Pamiętaj, że sięganie po pieczywo z dobrym składem jest ważne, ale jeszcze ważniejszy jest ładunek glikemiczny potrawy – podkreśla specjalistka w jednym z nagrań opublikowanych w mediach społecznościowych.

Dietetyczka radzi, by w każdy posiłek wkomponować białko, „zdrowe” tłuszcze oraz warzywa z niskim IG. Możesz na przykład zrobić sobie kanapkę z pastą twarogowo-jajeczną, ogórkiem i pomidorem.

Jakiego pieczywa z Biedronki lepiej unikać?

Osoby z insulinoopornością (i nie tylko) powinny unikać tak zwanego białego pieczywa, które zostało wytworzone na bazie oczyszczonej mąki pszennej. Bułki i chleby tego typu zawierają zazwyczaj duże ilości węglowodanów (cukrów) prostych. Nie zapewniają długiego uczucia sytości. Co więcej, ich częste spożywanie sprzyja gwałtownym wahaniom stężenia glukozy we krwi. Nie należy też wkładać do zakupowego koszyka produktów z wysoką zawartością nasyconych kwasów tłuszczowych. Odradzanym wyborem jest na przykład bułka z żółtym serem. Ma aż 324 kalorie w 100 gramach. Poza tym w jej składzie znajdziemy też antyzbrylacz i różnego rodzaju stabilizatory.

