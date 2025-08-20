GIS alarmuje: ta popularna woda mineralna może poważnie zagrażać zdrowiu. Nie pij jej!

Masz w domu wodę mineralną? Lepiej szybko zrób przegląd swoich zapasów. Główny Inspektor Sanitarny właśnie poinformował o wycofaniu z obrotu produktów popularnej marki. Stwierdził w nich obecność niebezpiecznego ciała obcego, które może poważnie zaszkodzić zdrowiu, a nawet zagrażać życiu. Sprawdź dlaczego.

Jaką wodę mineralną wycofano z rynku?

Do Głównego Inspektora Sanitarnego wpłynęły skargi od klientów. Dotyczyły one naturalnej wody mineralnej. GIS zweryfikował te doniesienia i przeprowadził urzędową kontrolę w zakładzie wytwarzającym wskazany przez konsumentów produkt. Okazało się, że może on zawierać fragmenty groźnego ciała obcego, które nigdy nie powinny się w nim znaleźć. Poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje na temat wadliwego towaru:

Nazwa produktu: „KRYSTYNKA naturalna woda mineralna gazowana”

pojemność opakowania: 330 ml,

nr partii: ES142 z datą minimalnej trwałości: 22/05/2026,

nr partii: ES153 z datą minimalnej trwałości: 02/06/2026,

producent: Uzdrowisko Ciechocinek S.A., ul. Kościuszki 10, 87-720 Ciechocinek

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzorują proces wycofywania kwestionowanych produktów z rynku.

Dlaczego wycofano wodę mineralną z obrotu?

„Spożycie produktu wiąże się z ryzykiem wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych związanych z połknięciem ciała obcego – szkła”. Może ono doprowadzić do powstania poważnych obrażeń w obrębie układu pokarmowego – uszkodzić jego śluzówkę, wywołać krwawienie, a nawet przebić narządy, na przykład jelita. W tym przypadku wiele zależy od wielkości oraz kształtu połkniętego kawałka szkła. Warto podkreślić, że perforacja, czyli przerwanie ciągłości ściany jelit, to stan zagrażający nie tylko zdrowiu, ale i życiu. Zwiększa bowiem ryzyko wystąpienia wielu niebezpiecznych powikłań, takich jak na przykład zapalenie otrzewnej czy sepsa, zwana kiedyś posocznicą.

