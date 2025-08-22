Nowe „masło” z Biedronki pod lupą dietetyczki. Sprawdź, czym zaskakuje ten produkt
Kromka chleba ze smarowidłem, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Freepik/ pvproductions
Niedawno do bogatej oferty smarowideł, jakie oferuje Biedronka dołączył nowy produkt – wegańskie „masło”. Sprawdź, co na jego temat sądzi dietetyczka.

Biedronka przyzwyczaiła swoich klientów do tego, że regularnie poszerza oferowany asortyment. Niedawno na sklepowych półkach sieci pojawiło się nowe smarowidło do pieczywa – konkurencja dla tradycyjnego masła, a także różnego rodzaju margaryn i past. Chodzi o MasWow marki Well Well. Dietetyczka kliniczna Marta Tomasik–Czogała postanowiła wziąć wyrób „pod lupę”. Swoimi spostrzeżeniami podzieliła się w jednym z postów udostępnionych w mediach społecznościowych. Sprawdź, czy warto go kupić.

Wegańskie „masło” z Biedronki – hit czy kit?

W składzie wegańskiego „masła” – jak zauważa ekspertka – można znaleźć olej rzepakowy (34 procent), wodę, olej shea (24 procent), olej kokosowy (15 procent), a także migdały (1 procent). Produkt zawiera również owies bezglutenowy, sól, sok z marchwi, lecytynę, sok z cytryny, aromaty naturalne oraz kultury starterowe, które nadają wyrobowi maślany posmak. Nie ma w nim sztucznych barwników, konserwantów, wzmacniaczy smaku ani utwardzonych tłuszczów. To największa zaleta tego smarowidła. Na jego korzyść przemawia również stosunkowo niewielka ilość nasyconych kwasów tłuszczowych (26 gramów w stugramowej porcji).

To smarowidło wypada całkiem nieźle na tle margaryn miękkich – podsumowuje Marta Tomasik – Czogała w opublikowanym materiale.

Nie zmienia to jednak faktu, że wegańskie „masło” dostarcza sporej liczby kalorii (662 w 100 gramach). Ma też wysoką zawartość tłuszczu. Dlatego nie powinno być podstawą codziennej diety. Może się jednak w niej pojawić od czasu do czasu jako zamiennik klasycznej margaryny czy tradycyjnego masła.

Co zamiast masła na kanapki?

Jeśli chcesz ograniczyć ilość masła w diecie, możesz też sięgnąć po inne produkty, na przykład kanapkowe serki śmietankowe czy klasyczny hummus. Ciekawym rozwiązaniem jest też wykorzystanie awokado zamiast tradycyjnego smarowidła. To niezwykle zdrowy produkt, który dostarcza antyoksydantów i nienasyconych kwasów tłuszczowych. Syci, stabilizuje ciśnienie tętnicze krwi i obniża poziom „złego cholesterolu”, a tym samym zmniejsza ryzyko rozwoju otyłości i chorób układu sercowo-naczyniowego.

