Te produkty rozregulowują hormony. Endokrynolog: jesz je codziennie. Ostatni cię zaskoczy

Hormony odgrywają bardzo ważną rolę w prawidłowym przebiegu wielu reakcji zachodzących w ludzkim organizmie. Wpływają nie tylko na płodność, ale również rytm dobowy, sen, regulację temperatury, a nawet odczuwanie głodu i pragnienia. O tym, jak istotne funkcje pełnią, przekonujemy się dopiero wtedy, gdy zaczynają niedomagać. Wtedy pojawiają się kłopoty z wagą, zmęczenie, wypadanie włosów czy rozdrażnienie. Zaburzenia gospodarki hormonalnej to nierzadko pokłosie niewłaściwej diety. Zwraca na to uwagę endokrynolog Magdalena Jagiełło w jednym z materiałów udostępnionych w sieci.

Jakie produkty źle wpływają na hormony?

Lekarka w swoim wpisie wymienia pięć popularnych produktów, które praktycznie każdy ma w swojej codziennej diecie. Jako pierwszy podaje cukier. Jego nadmiar w jadłospisie może prowadzić do nagłych „skoków” poziomu glukozy we krwi i gwałtownych wyrzutów insuliny, co zwiększa ryzyko wystąpienia insulinooporności. To stan, w którym tkanki stają się mniej wrażliwe na działanie insuliny. Negatywnie na gospodarkę hormonalną, zdaniem ekspertki, wpływa również biała mąka, czyli węglowodany proste. Spożywane w zbyt dużych ilościach wywołują podobne konsekwencje jak przywołany wcześniej cukier.

Magdalena Jagiełło apeluje, by uważać również na ultraprzetworzoną żywność, czyli na przykład jedzenie typu fast food serwowane w barach szybkiej obsługi. Zawarte w nim związki – na przykład tłuszcze trans, sztuczne stabilizatory i wzmacniacze smaku – mogą zaburzać wydzielanie hormonów głodu i sytości – leptyny oraz greliny – a co za tym idzie sprzyjać otyłości i wielu innym problemom zdrowotnym, takim jak choćby miażdżyca, udar mózgu, zawał serca czy zakrzepica. Kolejnym produktem, którego warto unikać są słodzone napoje przede wszystkim ze względu na dużą zawartość cukru.

Co jeszcze może wpływać na hormony?

Ostatni produkt wskazany przez lekarkę może być dla wielu osób ogromnym zaskoczeniem. Sięga po niego mnóstwo osób w różnym wieku – i to nawet kilka razy dziennie. Chodzi o kawę. Jak się okazuje „mała czarna” może negatywnie wpływać na gospodarkę hormonalną u pacjentów przyjmujących hormony tarczycy. Napój wypijany zaraz po zażyciu leku zmniejsza jego wchłanianie. Na szczęście można łatwo rozwiązać ten problem. Wystarczy – jak wskazuje dr Magdalena Jagiełło – pamiętać o zachowaniu „odstępu” między spożyciem kawy a przyjęciem leku (najlepiej odczekać dwie lub trzy godziny).

Te produkty nie muszą zniknąć całkiem – ale jeśli czujesz się źle, sprawdź, czy to nie one [odpowiadają za twoje gorsze samopoczucie – przyp. red] – podsumowuje dr Magdalena Jagiełło.

