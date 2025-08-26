To najgorsza kanapka, jaką możesz zjeść. Dietetyk: praktycznie zerowa wartość odżywcza!

Kanapki to jedna z ulubionych przekąsek Polaków. Zabieramy je ze sobą niemal wszędzie – na wycieczkę, pod namiot, do szkoły, do pracy czy na uczelnię. Pozwalają szybko zaspokoić głód i zyskać więcej energii. Warto jednak wiedzieć, że nie wszystkie tego typu przekąski służą zdrowiu. Zaszkodzić mu mogą zwłaszcza te sprzedawane w popularnych sieciach handlowych. Znany dietetyk wziął „pod lupę” ofertę Żabki i bez wahania wskazał najgorszą kanapkę, jaką można tam kupić. Lepiej zostaw ją na półce, jeśli nie chcesz narazić się na poważne problemy zdrowotne. Nie jest warta twoich pieniędzy.

Jakiej kanapki lepiej nie jeść?

Dietetyk Jakub Woźniak przestrzega przed zakupem kajzerki z kebabem, jaką można znaleźć w Żabce. Na pierwszy rzut oka przekąska wygląda całkiem nieźle. Zawiera kurczaka i warzywa. Nie daj się jednak zwieść pozorom. Produkt to – jak zauważa ekspert – nietrafiona inwestycja, która może poważnie zaszkodzić zdrowiu.

Ta bułka z Żabki nie jest warta twoich siedmiu złotych. Ma praktycznie zerową wartość odżywczą [...] W składzie znajdziesz 29 procent mięsa, tłusty sos majonezowy, a to wszystko zapakowane w białą, pszenną bułę, oczywiście z małą ilością błonnika – podkreśla specjalista.

Jedna taka kajzerka z kebabem waży 137 gramów. Dostarcza ponad 300 kilokalorii, 14 gramów tłuszczu i przeszło 2 gramów soli. Warto zaznaczyć, że nadmierne spożycie obu tych składników ma fatalne konsekwencje dla organizmu. Zwiększa bowiem ryzyko wielu różnych chorób, takich jak na przykład miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, udar serca, zawał serca czy otyłość.

Jaka kanapka jest najzdrowsza w Żabce?

Najlepiej na tle „konkurencji” wypada kanapka z serii High Protein z chlebem proteinowym, szynką z indyka i pomidorem. Zawiera największą ilość warzyw. Dostarcza również sporych ilości białka i błonnika – odpowiednio 26 i 5 gramów. „To najzdrowszy wybór jak na »żabkowe« kanapki” – podsumowuje Jakub Woźniak w opublikowanym nagraniu. Należy jednak podkreślić, że najkorzystniejszym rozwiązaniem – z dietetycznego punktu widzenia – jest zrobienie przekąski na własną rękę przy użyciu składników wysokiej jakości, na przykład chudej wędliny, pełnoziarnistego pieczywa czy guacamole zamiast masła.

