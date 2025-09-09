Pijesz wodę po ogórkach kiszonych? Zobacz, kto musi uważać, a komu naprawdę służy

Ogórki kiszone w Polsce cieszą się naprawdę dużą popularnością. Świetnie smakują „solo”, ale są też wspaniałym dodatkiem do obiadu czy kanapki. Niektórzy lubią również pić wodę po nich. Jej charakterystyczny kwaśno-słony smak potrafi naprawdę dobrze orzeźwić – i to bez zawartości sztucznych dodatków. Woda z ogórków kiszonych bywa również popularnym domowym sposobem na kaca, ponieważ zawiera elektrolity i pomaga nawodnić organizm. Niektórzy jednak mają wątpliwości, czy taki napój jest zdrowy.

Czy woda po ogórkach kiszonych jest zdrowa?

Taki sok z kiszonych ogórków jest znany już od wielu lat. Napój ten jest świetnym źródłem kwasu mlekowego, który powstaje w procesie fermentacji. Nadaje więc nie tylko kwaśny smak, ale działa także probiotycznie, dzięki czemu korzystnie wpływa na mikroflorę jelit. Poprawia również naszą odporność. Jest źródłem witamin i minerałów, takich jak potas, magnez czy witamina C. Wspomaga nawodnienie organizmu oraz zapobiega skurczom mięśni, dlatego ten napój polecany jest sportowcom. Poprawia gospodarkę wodno-zasadową organizmu, zwłaszcza po jego zakwaszeniu (na przykład po spożyciu alkoholu lub ciężkostrawnych potraw). Ma także właściwości przeciwzapalne i antyoksydacyjne. Obecność witamin z grupy B i innych minerałów może również korzystnie wpływać na kondycję włosów, skóry i paznokci.

Kto powinien uważać?

Trzeba jednak uważać na wysoką zawartość sodu w takim soku po ogórkach kiszonych. Ostrożne muszą być osoby z nadciśnieniem (nadmiar sodu może zwiększać ciśnienie krwi) oraz chorobami nerek. Powinny ograniczyć jego spożycie. Uważać muszą również pacjenci z refluksem żołądkowo-przełykowym, ponieważ taka woda może podrażniać ściany żołądka. Osoby z takimi schorzeniami zanim zaczną pić wodę po ogórkach powinny najpierw skonsultować się z lekarzem.

Wypicie zbyt dużej ilości takiej wody może przyczyniać się do wzdęć, bólu brzucha, nadmiernych gazów, a nawet biegunek. Z kolei przy zespole jelita drażliwego (IBS) duża ilość produktów fermentowanych może nasilać nieprzyjemne dolegliwości. Jeśli jesteś zdrową osobą, możesz pić od 100 do 250 ml wody z ogórków kiszonych dziennie. Najlepiej robić to na pusty żołądek, aby wzmocnić działanie dobroczynnych bakterii. Na początku jednak zacznij od mniejszej dawki.

