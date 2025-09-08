Dietetyk poleca ten olej. Polacy go nie znają, a fenomenalnie działa na mózg. Spróbuj!

Najczęściej w Polsce spożywamy oleje roślinne, takie jak oliwa z oliwek, olej rzepakowy czy lniany. Okazuje się jednak, że jest jeszcze jeden olej, na który warto zwrócić uwagę. Mowa o oleju z alg. Dietetyk i naukowiec, dr Bartosz Kulczyński, poleca go szczególnie osobom, które nie spożywają tłustych ryb, a więc nie dostarczają sobie w naturalny sposób kwasów omega-3.

Dietetyk poleca ten olej

Dietetyk dr Bartosz Kulczyński w opublikowanym przez siebie nagraniu na YouTube opowiedział o oleju z alg, czyli zdrowym produkcie, który nie jest popularny w naszym kraju. Taki olej jest między innymi bardzo dobrym źródłem kwasów tłuszczowych omega-3, które występują w tłustych rybach morskich. Ekspert zdradził też pewną ciekawostkę.

Ryby morskie, takie jak łosoś, śledź, makrela czy sardynki, same w sobie nie produkują omega-3 w dużych ilościach. Zawierają je dlatego, że właśnie odżywiają się algami, w których naturalnie one występują – wyjaśnił.

Następnie algi są kumulowane w ciele ryby, dlatego olej z alg jest dobrą alternatywą dla osób, które z różnych powodów nie spożywają zbyt często tłustych ryb lub nie stosują oleju z wątroby dorsza.

Jak wykorzystać olej z alg?

Olej z alg jak najbardziej możesz wykorzystać do sałatek, jako składnik dressingu, ale też do koktajli, polewania warzyw po upieczeniu. Ciekawym pomysłem jest też dodanie go do past warzywnych czy hummusu. Możesz też suplementować taki olej, przyjmując po prostu łyżeczkę dziennie (lub inną ilość, w zależności od zaleceń producenta).

Pamiętaj jednak, że taki nie nadaje się do smażenia, ponieważ wysokie temperatury mogą zniszczyć cenne kwasy omega-3. Zawsze sprawdź też etykietę produktu – niektóre oleje mogą mieć dodatkowe zalecenia producenta co do przechowywania i stosowania.

Dlaczego kwasy omega-3 są tak ważne?

Kwasy omega-3 są niezwykle potrzebne, by nasz organizm mógł prawidłowo funkcjonować. Nie wytwarza ich samodzielnie, dlatego muszą być dostarczane z pożywieniem lub poprzez suplementację. Kwasy omega-3 przede wszystkim wspierają pracę mózgu, poprawiając funkcje poznawcze, pamięć i nastrój. Są też kluczowe dla naszej odporności. Wspomagają także zdrowie serca. Mają działanie przeciwzapalne, wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego i regulują poziom cholesterolu we krwi.

