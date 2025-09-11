W znanej sieci sklepów masło za grosze, kawa 60 procent taniej. Sprawdź, ile zaoszczędzisz

Dobrym sposobem na zaoszczędzenie pieniędzy jest robienie zakupów podczas promocji w supermarketach. Choć na pierwszy rzut oka może się wydawać, że obniżki o kilka złotych nie mają większego znaczenia, to w dłuższej perspektywie, na przykład miesiąca, robią sporą różnicę. Regularne korzystanie z takich przecen pozwala obniżyć miesięczne wydatki nawet o kilkadziesiąt złotych. Najlepiej więc planować zakupy z wyprzedzeniem i kupować produkty, gdy są w atrakcyjnych cenach.

Tanie masło w Lidlu

W Lidlu znacznie taniej będzie można kupić masło ekstra 83% marki „Pilos”. Jeśli kupisz trzy opakowania, zapłacisz za nie jedynie 4,75 zł zamiast 7,49 zł za sztukę. Ta oferta obowiązuje jednak tylko w przypadku zakupu trzech kostek masła – jeśli weźmiesz ich mniej, cena niestety będzie wyższa. Limit to trzy opakowania na kupon. Szczegóły promocji dostępne są w aplikacji Lidl Plus. Oferta obowiązuje od 12 do 13 września.

Masło to produkt, który świetnie nadaje się do mrożenia, dlatego warto zrobić jego większe zapasy podczas promocji. Przechowywane w zamrażarce zachowuje świeżość przez kilka miesięcy. Gdy na przykład będziesz piec większe ilości ciast, z pewnością przyda ci się wtedy ten produkt.

Co jeszcze warto kupić?

Gdy będziesz w Lidlu, warto kupić też kawę. Wszystkie rodzaje różnych marek będą przecenione aż o 60 procent. Dotyczy to jednak tylko drugiego, tańszego produktu, a oferta obowiązuje jedynie przy zakupie dwóch opakowań. Wszystkie kawy można ze sobą dowolnie miksować. Limit to cztery opakowania na kupon. Ta promocja trwa jednak tylko przez jeden dzień – musisz zrobić zakupy w sobotę (13 września).

Z kolei od najbliższego piątku do soboty filet z piersi kurczaka XXL (marki „Rzeźnik”) kupisz o 27 procent taniej niż zwykle. Oznacza to, że zamiast 24,90 zł zapłacisz jedynie 17,99 zł. Obowiązuje jednak limit 5 kilogramów na kupon. Opłaca się kupić też olej, który dostępny będzie w atrakcyjnej cenie. Olej rzepakowy „Kujawski” od czwartku do soboty (11–13 września) będzie kosztować tylko 5,99 zł za litr (czyli 17,97 zł za 3 litry).

