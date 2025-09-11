W Biedronce jest kefir, który bije jogurt na głowę. Ma 30 g białka i zero cukru

Chyba nikt nie ma wątpliwości, że warto włączyć kefir do codziennej diety. Ten fermentowany napój mleczny ma mnóstwo cennych właściwości. Usprawnia proces oczyszczania organizmu z toksyn oraz szkodliwych produktów przemiany materii. Poprawia pracę przewodu pokarmowego. Wpływa pozytywnie na mikroflorę oraz motorykę jelit. Obniża poziom „złego cholesterolu”. Redukuje ciśnienie tętnicze krwi. Wspomaga działanie mózgu, wątroby, a także tarczycy. W dodatku jest cennym źródłem wapnia, który wzmacnia kości i zęby. Poza tym świetnie sprawdza się na diecie redukcyjnej. Jeśli chcesz w pełni wykorzystać prozdrowotny potencjał tego wyjątkowego napoju, musisz wybrać go „z głową”. Dietetyczka radzi, po jaki produkt sięgać podczas zakupów w Biedronce. Sprawdź, czy masz już go w swojej lodówce.

To najlepszy kefir z oferty Biedronki

Dietetyczka Monika Krasa w jednym z materiałów opublikowanych w sieci poleca kefir proteinowy GO Active. Ma krótki i prosty skład, który obejmuje tylko cztery „elementy” – mleko, białka mleka, żywe kultury bakterii i drożdży kefirowych. Jedna butelka o pojemności 420 mililitrów dostarcza ponad 30 gramów białka. To właśnie wysoka zawartość tego makroskładnika jest jedną z największych zalet opisywanego napoju. Zapewnia on uczucie sytości na długo, dzięki czemu pośrednio znacznie zmniejsza ryzyko podjadania między posiłkami i przyjmowania nadprogramowej liczby kalorii. Tym samym wspomaga zrzucanie nadprogramowych kilogramów. Co więcej, dowiedziono, że spożycie białka wiąże się z większym wydatkiem energetycznym organizmu i szybszym spalaniem tłuszczu.

Fantastyczna opcja na drugie śniadanie »w biegu«. Sytość mega. Świetny dla osób z insulinoopornością lub cukrzycą – podkreśla specjalistka w opublikowanym nagraniu.

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną istotną kwestię – polecany przez dietetyczkę kefir nie zawiera dodatku cukru. Dostarcza też stosunkowo niewiele kalorii (249 kcal w jednej butelce). Cechuje go gęsta, kremowa konsystencja oraz mleczno-kwaśny zapach. Na ogół jest dość mocno sfermentowany. Może lekko „szczypać” w język.

Jak wykorzystać kefir proteinowy w kuchni?

Kefir proteinowy świetnie smakuje „solo”. Jest też doskonałą bazą różnego rodzaju koktajli. Tworzy niezwykle zgrany „duet” z wieloma produktami, takimi jak warzywa, owoce, nasiona czy orzechy. Można go również śmiało wykorzystywać jako składnik sosów czy marynat. Sięgnij po niego, na przykład, wtedy gdy przyrządzasz mizerię. Napój nada sałatce ciekawy smak, a jednocześnie sprawi, że zyska więcej wartości odżywczych.

