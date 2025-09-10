Pij to codziennie i chudnij zdrowo. Ten tani napój masz pod ręką. Sprawdź!

Często poszukujemy cudownych sposobów, które mają poprawić nasze zdrowie, dodać energii czy nawodnić organizm. Sięgamy po kolorowe smoothie, różne herbaty, napary ziołowe czy inne mikstury o dobroczynnym działaniu. Zapominamy jednak o tym, co mamy „pod ręką”. Tym najważniejszym napojem jest woda.

Najlepszy napój na odchudzanie

Sprowadzanie wody jedynie do roli płynu, który pomaga uniknąć odwodnienia, jest błędem. Woda jest absolutnie niezbędna do życia i przebiegu wszystkich reakcji fizjologicznych w naszym organizmie (między innymi przemiany materii). Nawet łagodne odwodnienie może zmniejszać naszą wydolność, a to z kolei pogarsza koncentrację i prowadzi do spadku energii.

Jest również bardzo ważna w przypadku osób, które się odchudzają. Wynika to z faktu, że ma wpływ na uczucie sytości — picie wody pomaga kontrolować apetyt. Często mylimy pragnienie z głodem, co może prowadzić do niepotrzebnego podjadania. Dodatkowo wypicie wody przed posiłkiem może zwiększyć uczucie sytości, dzięki czemu zjemy mniej. Woda wspomaga też trawienie oraz przyspiesza metabolizm, co także sprzyja redukcji masy ciała.

Z badań wynika, że osoby, które wypijały dwie szklanki wody około 30 minut przed głównymi posiłkami, w ciągu trzech miesięcy chudły średnio o 1–2 kg więcej niż grupa kontrolna. To efekt tego, że woda wypełnia żołądek, a przez to zostaje mniej miejsca na pokarm. Z kolei po wypiciu zimnej wody zachodzi zjawisko nazywane termogenezą indukowaną. Oznacza to, że organizm musi zużyć więcej energii, aby ogrzać przyjęty płyn do temperatury ciała, i w ten sposób spala więcej kalorii. Nie jest to znacząca ilość — około 100 kcal po wypiciu 2 litrów zimnej wody w ciągu dnia, jednak nadal jest to mechanizm wspierający odchudzanie w dłuższej perspektywie.

Ile wody dziennie trzeba pić?

Zapotrzebowanie na wodę zależy od tego, ile jej zużywasz. Dorosły człowiek, w zależności od płci, masy ciała, aktywności fizycznej i temperatury otoczenia, powinien wypijać od 1,5 do 2 l, a podczas upałów nawet do 3,5 l płynów w ciągu dnia. W upalne dni warto również spożywać produkty bogate w wodę, jak owoce i warzywa – podaje serwis Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Odpowiednie nawodnienie organizmu to podstawa dobrego samopoczucia, ale też zdrowia. Najlepiej pić wodę regularnie przez cały dzień, a nie dopiero wtedy, gdy pojawi się pragnienie — to znak, że organizm jest już lekko odwodniony. Dobrym trikiem jest noszenie ze sobą butelki z wodą, gdy wychodzimy z domu. Możesz też ustawić przypomnienia w telefonie, na przykład co godzinę, by sięgać po wodę. Jeśli nie przepadasz za jej smakiem, dodaj odrobinę cytryny, mięty lub świeże albo mrożone owoce.

Czytaj też:

Czujesz się zmęczony? Te nietypowe produkty są najlepszym źródłem żelaza w diecieCzytaj też:

Nie pakuj do plecaka byle przekąsek. Dietetyczka zdradza 3 zdrowsze, które dzieci jedzą z apetytem