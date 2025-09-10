Polacy kochają te płatki owsiane. Dietetyk ostrzega: to najgorszy wybór dla zdrowia

Płatki owsiane są zaliczane w poczet najzdrowszych produktów spożywczych. Zresztą w pełni zasłużenie. Mają wiele prozdrowotnych właściwości. Zawdzięczają je przede wszystkim obecności beta-glukanów oraz awenantramidów w składzie. Pod pierwszym z przywołanych pojęć kryje się rozpuszczalna frakcja błonnika, druga nazwa oznacza silne przeciwutleniacze. Związki te wywierają niezwykle pozytywny wpływ na organizm. Łagodzą stany zapalne i spowalniają procesy starzenia. Wspomagają układ odpornościowy i zapobiegają uszkodzeniom komórek. Wspomagają rozwój pożytecznych bakterii w przewodzie pokarmowych. Wzmacniają barierę jelitową i usprawniają przemianę materii. Odgrywają też – jak dowodzą przeprowadzone badania – ważną rolę w profilaktyce chorób nowotworowych oraz wielu innych schorzeń, na przykład miażdżycy czy cukrzycy. Jednak nie wszystkie płatki owsiane są tak zdrowe, jak mogłoby się wydawać. Zobacz, czego lepiej nie kupować.

Te płatki owsiane są gorsze od innych

Dietetyk dr Bartek Kulczyński odradza zakup płatków owsianych błyskawicznych. Są wygodne w przygotowaniu i można szybko zrobić z nich ulubioną owsiankę, ale mają jedną zasadniczą „wadę”. Należą – jak zaznacza ekspert – do produktów wysokoprzetworzonych. Dlatego też zawierają mniej cennych składników odżywczych niż płatki owsiane górskie czy zwykłe.

Najmniej korzystne [dla zdrowia – przyp. red.] są płatki owsiane błyskawiczne, które podczas produkcji są poddawane gotowaniu, cienkiemu walcowaniu i przecinaniu. To sprawia, że przed spożyciem nie trzeba ich gotować. Jednak na skutek tych procesów technologicznych tracą część swoich walorów zdrowotnych – wyjaśnia specjalista w jednym z opublikowanych nagrań.

Produkt ten ma też wyższy indeks glikemiczny (IG) niż jego górski czy zwykły odpowiednik. Spożycie przywołanych płatków powoduje więc szybki wzrost i spadek stężenia glukozy we krwi, co może mieć negatywne konsekwencje dla całego organizmu. Gwałtowne zmiany poziomu cukru powodują senność i drażliwość. Zwiększają ryzyko wystąpienia nagłych napadów głodu oraz wielu różnych schorzeń, między innymi cukrzycy czy otyłości.

Jakich płatków owsianych jeszcze unikać?

Warto unikać również płatków owsianych smakowych czy wzbogaconych o różnego rodzaju dodatki, na przykład suszone owoce. Tego typu produkty zawierają duże ilości cukru oraz konserwanty czy stabilizatory. Składniki te nie służą zdrowiu, zwłaszcza gdy są spożywane regularnie. Najlepszym rozwiązaniem jest zakup zwykłych płatków owsianych i wzbogacenie ich o świeże owoce, jogurt naturalny, orzechy czy migdały. W ten prosty sposób można stworzyć wartościowy posiłek, który doda energii i nasyci na długo.

