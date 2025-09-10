Czujesz się zmęczony? Te nietypowe produkty są najlepszym źródłem żelaza w diecie
Produkty

Czujesz się zmęczony? Te nietypowe produkty są najlepszym źródłem żelaza w diecie

Dodano: 
Zmęczona kobieta
Zmęczona kobieta Źródło: Shutterstock
Niedobór żelaza to powszechny problem. Na szczęście oprócz tradycyjnych źródeł, istnieje wiele mniej znanych produktów, które skutecznie mogą podnieść jego poziom w organizmie. Zobacz, co warto włączyć do diety.

Niski poziom żelaza w organizmie może prowadzić do anemii. Objawia się ona między innymi częstym zmęczeniem, poczuciem osłabienia, bladością skóry, zawrotami głowy oraz dusznościami. Niedobory żelaza mogą wynikać z utraty dużej ilości krwi, na przykład podczas obfitej miesiączki, problemów z wchłanianiem tego pierwiastka, a także nieodpowiedniej diety.

Nietypowe źródła żelaza

Dietetyczka Anna Rugała w opublikowanym wpisie na Instagramie przygotowała listę nietypowych produktów, które pomagają szybko podnieść poziom żelaza we krwi. Należą do nich między innymi:

  • suszony tymianek,
  • płatki drożdżowe nieaktywne,
  • tahini,
  • spirulina,
  • amarantus ekspandowany,
  • płatki jaglane,
  • melasa,
  • suszone pomidory.
Pamiętaj: żelazo z produktów roślinnych (niehemowe) wchłania się gorzej niż to z mięsa, ale możesz zwiększyć jego przyswajalność, łącząc je z witaminą C (np. sokiem z cytryny, papryką, natką pietruszki) – zauważa ekspertka.

Zaznacza również, że należy unikać popijania posiłków zawierających żelazo kawą, herbatą czy mlekiem, ponieważ mogą one blokować jego wchłanianie.

Jakie są najlepsze źródła żelaza?

W produktach spożywczych żelazo występuje w dwóch formach – żelazo hemowe (produkty odzwierzęce) oraz żelazo niehemowe (produkty roślinne). To pierwsze cechuje się lepszą przyswajalnością (na poziomie 15–35%). Do produktów bogatych w żelazo hemowe należą między innymi:

  • wątroba wieprzowa (18,7 mg żelaza na 100 g),
  • podroby drobiowe (9,5 mg na 100 g),
  • salceson czarny (7,5 mg na 100 g),
  • gęś (2,4 mg na 100 g),
  • cielęcina (2,4 mg na 100 g),
  • wołowina (2,3 mg na 100 g),
  • jaja kurze (2,2 mg na 100 g),
  • świeża sardynka (1,4 mg na 100 g).

Produkty roślinne bogate w żelazo to na przykład:

  • pestki dyni (15 mg na 100 g),
  • kakao 16% (10,7 mg na 100 g),
  • soja (8,9 mg na 100 g),
  • fasola biała (6,9 mg na 100 g),
  • soczewica czerwona (5,8 mg na 100 g),
  • liście pietruszki (5,3 mg na 100 g),
  • kasza jaglana (4,8 mg na 100 g).

Urozmaicona dieta, zawierająca zarówno produkty zwierzęce, jak i roślinne bogate w żelazo, może skutecznie zapobiegać anemii wynikającej z niedoboru tego pierwiastka. Osoby na diecie wegetariańskiej lub wegańskiej powinny zwracać szczególną uwagę na regularne spożywanie roślinnych źródeł żelaza. Możesz też przygotować koktajl bogaty w żelazo, który poleca dietetyk.

Opracowała:
Źródło: Odżywianie WPROST.pl / Instagram/ Anna Reguła