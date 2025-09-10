Czujesz się zmęczony? Te nietypowe produkty są najlepszym źródłem żelaza w diecie

Niski poziom żelaza w organizmie może prowadzić do anemii. Objawia się ona między innymi częstym zmęczeniem, poczuciem osłabienia, bladością skóry, zawrotami głowy oraz dusznościami. Niedobory żelaza mogą wynikać z utraty dużej ilości krwi, na przykład podczas obfitej miesiączki, problemów z wchłanianiem tego pierwiastka, a także nieodpowiedniej diety.

Nietypowe źródła żelaza

Dietetyczka Anna Rugała w opublikowanym wpisie na Instagramie przygotowała listę nietypowych produktów, które pomagają szybko podnieść poziom żelaza we krwi. Należą do nich między innymi:



suszony tymianek,

płatki drożdżowe nieaktywne,

tahini,

spirulina,

amarantus ekspandowany,

płatki jaglane,

melasa,

suszone pomidory.

Pamiętaj: żelazo z produktów roślinnych (niehemowe) wchłania się gorzej niż to z mięsa, ale możesz zwiększyć jego przyswajalność, łącząc je z witaminą C (np. sokiem z cytryny, papryką, natką pietruszki) – zauważa ekspertka.

Zaznacza również, że należy unikać popijania posiłków zawierających żelazo kawą, herbatą czy mlekiem, ponieważ mogą one blokować jego wchłanianie.

Jakie są najlepsze źródła żelaza?

W produktach spożywczych żelazo występuje w dwóch formach – żelazo hemowe (produkty odzwierzęce) oraz żelazo niehemowe (produkty roślinne). To pierwsze cechuje się lepszą przyswajalnością (na poziomie 15–35%). Do produktów bogatych w żelazo hemowe należą między innymi:



wątroba wieprzowa (18,7 mg żelaza na 100 g),

podroby drobiowe (9,5 mg na 100 g),

salceson czarny (7,5 mg na 100 g),

gęś (2,4 mg na 100 g),

cielęcina (2,4 mg na 100 g),

wołowina (2,3 mg na 100 g),

jaja kurze (2,2 mg na 100 g),

świeża sardynka (1,4 mg na 100 g).

Produkty roślinne bogate w żelazo to na przykład:



pestki dyni (15 mg na 100 g),

kakao 16% (10,7 mg na 100 g),

soja (8,9 mg na 100 g),

fasola biała (6,9 mg na 100 g),

soczewica czerwona (5,8 mg na 100 g),

liście pietruszki (5,3 mg na 100 g),

kasza jaglana (4,8 mg na 100 g).

Urozmaicona dieta, zawierająca zarówno produkty zwierzęce, jak i roślinne bogate w żelazo, może skutecznie zapobiegać anemii wynikającej z niedoboru tego pierwiastka. Osoby na diecie wegetariańskiej lub wegańskiej powinny zwracać szczególną uwagę na regularne spożywanie roślinnych źródeł żelaza. Możesz też przygotować koktajl bogaty w żelazo, który poleca dietetyk.

