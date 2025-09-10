Lekarz zdradza: połącz orzechy włoskie z tymi produktami. To naturalna tarcza dla serca i jelit!

Orzechy włoskie są nie tylko smaczne, ale też wyjątkowo zdrowe. To świetna przekąska w ciągu dnia, a także idealny dodatek do różnych potraw. Można dodawać je do sałatek, porannej owsianki czy połączyć z jogurtem naturalnym i miodem, tworząc szybki deser. Świetnie komponują się również z serami, daniami rybnymi i mięsnymi. Często wykorzystuje się je także do wypieków. Dr Marek Skoczylas, specjalista w dziedzinie fitofarmakologii i toksykologii żywności, opowiedział w jednym z opublikowanych nagrań o tym, dlaczego warto jeść orzechy włoskie i z czym najlepiej je łączyć.

Jakie właściwości mają orzechy włoskie?

Specjalista podkreślił ich prozdrowotne działanie i wyjaśnił, z jakimi produktami warto je łączyć, aby wzmocnić ich korzystny wpływ na organizm.

Orzechy włoskie wyraźnie obniżają stany zapalne, wspierają zdrowie naszego mózgu, chronią przed chorobami układu krążenia, cukrzycą typu drugiego i wyraźnie zmniejszają ryzyko wielu nowotworów – zaznaczył ekspert.

Dodatkowo poprawiają stan mikroflory jelitowej i mogą spowalniać proces starzenia się organizmu.

Z czym połączyć orzechy włoskie?

Choć orzechy włoskie same w sobie są bardzo zdrowe, warto wiedzieć, z jakimi produktami je łączyć, by spotęgować ich dobroczynne działanie.

Zacznijmy od połączenia, które działa jak naturalny lek na zbyt wysoki poziom trójglicerydów. Ich nadmiar we krwi znacznie zwiększa ryzyko miażdżycy – powiedział lekarz.

Wyjaśnił, że taki stan może siać „ogromne spustoszenie” w naczyniach krwionośnych. Okazuje się jednak, że już 30–60 g orzechów włoskich dziennie (czyli około dwóch garści) pozwala obniżyć poziom trójglicerydów o ponad 10 mg/dl. Efekt ten można podwoić, łącząc orzechy włoskie z czosnkiem. Naukowcy wykazali bowiem, że regularne spożywanie jednego ząbka czosnku dziennie redukuje poziom trójglicerydów o kolejne 15 mg/dl.

Aby wzmocnić pozytywny wpływ orzechów włoskich na mikroflorę jelitową, warto połączyć je z płatkami owsianymi. Zawarty w nich beta-glukan – jak wyjaśnił lekarz – stanowi doskonałą pożywkę dla pożytecznych bakterii, które rozwijają się w jelitach (i których liczba wzrasta dzięki spożywaniu orzechów włoskich). Dlatego dorzucenie ich do porannej owsianki może bardzo korzystnie wpłynąć na florę bakteryjną.

Jeśli macie Państwo problemy ze snem, polecam dodać do orzechów włoskich kiwi. Wiele badań wykazało, że spożycie 1–2 sztuk kiwi na około godzinę przed snem ułatwia zasypianie i znacząco wydłuża całkowity czas snu – podsumował dr Marek Skoczylas.

Jak przechowywać orzechy włoskie?

Orzechy włoskie najlepiej przechowywać w suchym, chłodnym i ciemnym miejscu, aby zachowały świeżość i nie zjełczały. Przechowuj je w szczelnie zamkniętym pojemniku (lub torebce strunowej), z dala od światła i wilgoci. Dzięki odpowiedniemu zamknięciu nie dostaną się do nich również szkodniki. Jeśli zaczną pachnieć gorzko lub „chemicznie”, to znak, że się zepsuły – nie należy ich już wtedy jeść.

Orzechy w łupinach dłużej zachowują świeżość. Warto wiedzieć, że można przechowywać je również w lodówce, a nawet zamrozić – wówczas będą nadawały się do spożycia nawet przez rok.

