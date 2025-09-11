Chcesz żyć sto lat? Sekret długowieczności Greków kryje się w tej kawie

Grecja od lat fascynuje badaczy – i to nie tylko ze względu na piękne krajobrazy czy bogatą historię. Ten kraj jako jeden z nielicznych może pochwalić się dużą liczbą stulatków, a naukowcy od lat próbują zrozumieć, na czym dokładnie polega sekret ich długowieczności. W tym przypadku – jak wskazują specjaliści – wiele zależy nie tylko od genów, ale także stylu życia i diety. Jednym z nieodłącznych elementów jadłospisu Greków jest „płynne złoto”, które dodają niemal do wszystkiego, w tym również do kawy. Sprawdź, o co chodzi.

Co zapewnia Grekom długowieczność?

W greckiej kuchni „króluje” oliwa z oliwek. Mieszkańcy Ikarii i innych regionów wykorzystują ten tłuszcz na wiele różnych sposobów. Dolewają go nie tylko do sałatek, sosów i zup, ale również deserów czy napojów (na przykład kawy). Zresztą nie bez powodu. Wykazuje on bowiem mnóstwo cennych właściwości. Jest źródłem jednonienasyconych kwasów tłuszczowych. Dostarcza też przeciwutleniaczy i witamin (między innymi E i K). Wszystkie te związki odgrywają niezwykle istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. Warto zwrócić szczególną uwagę na antyoksydanty. Odpowiadają one za zwalczanie wolnych rodników, spowalnianie procesów starzenie i łagodzenie stanów zapalnych tkanek

Naukowcy udowodnili, że związki obecne w oliwie poprawiają funkcjonowanie naczyń krwionośnych i chronią je przed uszkodzeniami, a to przekłada się na o wiele lepsze krążenie. Ponadto badacze wykazali, że obecne w oliwie przeciwutleniacze hamują procesy związane z utlenianiem cholesterolu. Mówiąc w uproszczeniu – spożywanie oliwy chroni cholesterol krążący w naszej krwi przed szkodliwymi przekształceniami – podkreśla dietetyk dr Bartek Kulczyński w jednym ze swoich nagrań.

Oliwa z oliwek zmniejsza ryzyko wystąpienia wielu groźnych chorób, które mogą znacząco skrócić długość życia i pogorszyć jego jakość. Mowa tu między innymi o takich problemach zdrowotnych jak na przykład udar mózgu, zawał serca, niealkoholowe stłuszczenie wątroby, cukrzyca czy schorzenia o podłożu nowotworowym. Regularne włączanie tego tłuszczu do diety pozwala też poprawić funkcjonowanie poznawcze i zachować szczupłą sylwetkę. Usprawnia bowiem przemianę materii.

Jak zrobić kawę z oliwą z oliwek?

Przepis jest banalnie prosty. Wystarczy zaparzyć espresso i dodać do niego łyżeczkę oliwy z oliwek, a potem dokładnie wymieszać zawartość filiżanki. Bardzo ważne jest to, by użyć tłuszczu wysokiej jakości. Najlepiej sprawdzi się ten z pierwszego tłoczenia (ekstra vergine). Jeśli chcesz możesz dorzucić do wzbogaconej „małej czarnej” również inne składniki, na przykład „zdrowe” przyprawy (kardamon, cynamon itp.).

