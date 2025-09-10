Wsyp to do kawy zamiast cukru. Ja dzięki temu czuję się lżej i chudnę bez wyrzeczeń

Kawa jest jednym z najpopularniejszych napojów na świecie. Wiele osób nie wyobraża sobie bez niej poranka. To nie tylko dawka energii na rozbudzenie, ale też miły rytuał. Często jest również pretekstem do spotkań – w domu, w pracy czy w kawiarni. Zazwyczaj dodajemy do niej po prostu cukier, ale warto to zmienić. Jest nie tylko kaloryczny, ale jego nadmiar w diecie szkodzi naszemu zdrowiu.

Ta przyprawa do kawy pomaga w odchudzaniu

Ostatnio odkryłam znacznie lepszą alternatywę – chodzi o kurkumę. Dużą zaletą tej przyprawy jest to, że wspomaga odchudzanie. Zawiera kurkuminę – silny związek przeciwzapalny i antyoksydacyjny. Pomaga on „gasić” przewlekłe stany zapalne, które mogą niekorzystnie wpływać na metabolizm, a w konsekwencji prowadzić do nadprogramowych kilogramów.

Dodatkowo jej spożywanie zwiększa termogenezę, czyli stan, w którym organizm produkuje ciepło i spala więcej kalorii. Kurkumina zawarta w kurkumie pomaga również hamować tworzenie nowych komórek tłuszczowych (adipogeneza). Zwiększa też wrażliwość na insulinę, co pomaga regulować poziom cukru we krwi i ograniczać magazynowanie tłuszczu.

Co jeszcze warto dodać do kawy?

Szukając zdrowych alternatyw dla cukru, warto sięgać po różne przyprawy. W ten sposób kawa (ale sprawdzi się to również w przypadku herbaty) będzie nie tylko ciekawie smakować, ale przede wszystkim stanie się zdrowsza. Jedną z przypraw, która naturalnie podkreśli słodycz napoju, jest cynamon. Ma korzenny, słodkawy aromat, który doskonale komponuje się także z herbatą lub innymi napojami. Kolejnym naturalnym dodatkiem jest wanilia. Możesz też nieco poeksperymentować i wybrać lukrecję – jej korzeń zawiera związki aż kilkadziesiąt razy słodsze niż sacharoza. Trzeba jednak używać jej ostrożnie, ponieważ w nadmiarze może wpływać na ciśnienie krwi.

Aromatyczną i zdrową przyprawą jest również anyż w formie małych gwiazdek – będzie więc także ozdobą twojego napoju. Możesz również eksperymentować z lawendą – jej kwiaty nadadzą wyjątkowego aromatu nie tylko kawie, ale także lemoniadzie czy deserom.

