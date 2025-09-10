W Dino ceny jak dawniej. Zobacz, za ile kupisz mleko i dobrą margarynę

Dino przeceniło wiele popularnych produktów. Szczególną uwagę przyciągają dwie oferty – na mleko i margarynę. Tych produktów nie może zabraknąć w wielu polskich domach. Zresztą nie bez powodu. Można je wykorzystać w kuchni na wiele różnych sposobów. To nieodzowne składniki różnego rodzaju deserów, na przykład ciast czy babeczek. Często sięga się po nie, przygotowując też kremy, polewy, a nawet sosy. Teraz kupisz je znacznie taniej niż zwykle. Warunki akcji promocyjnych w Dino są banalnie proste. Zobacz, co dokładnie zrobić, by zaoszczędzić.

Jak kupić taniej margarynę i mleko w Dino?

Sieć obniżyła cenę kultowej margaryny Palma. Jeśli włożysz do koszyka dwie kotki tego tłuszczu o łącznej masie 600 gramów, przy kasie zapłacisz tylko 2 złote i 49 groszy za sztukę. Jeżeli natomiast chcesz skorzystać z rabatu na nabiał, musisz kupić sześć kartonów mleka UHT 1,5% marki Krasula. Wtedy koszt jednego opakowania wyniesie zaledwie 2 złote i 6 groszy. Co ważne, Dino nie nałożyło na klientów ograniczeń w zakresie liczby nabywanych towarów. Możesz więc brać tyle produktów, ile chcesz, nie tracąc jednocześnie okazji do odciążenia domowego budżetu. W dodatku nie trzeba posiadać żadnej karty lojalnościowej czy specjalnej aplikacji na telefon, by skorzystać z obniżki cen. To spore ułatwienie zwłaszcza dla osób starszych, które nie zawsze są dobrze obeznane z nowoczesnymi technologiami.

Kiedy iść do Dino po tańsze zakupy?

Obie promocje obowiązują w tym samym terminie. Zaczynają się w środę, a kończą we wtorek. Trwają więc od 10 do 16 września 2025 roku we wszystkich sklepach sieci Dino. Masz zatem całkiem dużo czasu na zakupy – choć biorąc pod uwagę atrakcyjność opisanych ofert, nie warto sprawunków „na ostatnią chwilę”. Zapasy margaryny możesz zamrozić. Z kolei mleko UHT nie wymaga specjalnego przechowywania. Zamknięte kartony możesz trzymać w zwykłej szafce kuchennej. Pamiętaj jednak, by po otwarciu przenieść je do lodówki. W przeciwnym razie – nabiał szybko ulegnie zepsuciu.

