Puszyste knedle babci w szybkiej wersji. Zobacz, jak robię je w 30 minut i wracam do dzieciństwa

Knedle ze śliwkami to dla mnie swoisty wehikuł czasu. Gdy pojawiają się na stole, ich niepowtarzalny smak przenosi mnie do czasów dzieciństwa i babcinej kuchni. To tam zbierała się cała rodzina, by wspólnie celebrować każdy kęs przysmaku, a przy okazji raczyć się różnymi śmiesznymi historiami. Przyznam się jednak, że do pomysłu samodzielnego zrobienia kultowych klusek zawsze podchodziłam z dużą rezerwą. To zadanie wydawało mi się zbyt pracochłonne. Do czasu, gdy znajoma pokazała mi, jak zrobić je w ekspresowej odsłonie. Nie są idealną kopią knedli babci, ale zachwycają smakiem i wciąż potrafią „cofać w czasie”.

Jak zrobić ekspresowe knedle?

Klasyczne knedle robi się z gotowanych ziemniaków przepuszczonych przez praskę. Bazą mojego przepisu jest twaróg. Wystarczy wymieszać go z jajkiem, mąką i przyprawami, a w powstałej masie umieścić śliwki i uformować kulki. Dodatek sera sprawia, że kluski są lżejsze, delikatniejsze i bardziej puszyste. Rada: jeśli ciasto jest zbyt kleiste, dodaj do niego nieco więcej mąki. Nie przesadzaj jednak z jej ilością. W przeciwnym razie knedle będą twarde i niesmaczne.

Wskazówka: do knedli najlepiej pasują twarde i lekko kwaskowe śliwki węgierki. Będą doskonale współgrać z lekką słodyczą klusek Możesz wykorzystać też inne owoce, na przykład jabłka, morele, wiśnie czy brzoskwinie.

Przepis: Serowe knedle ze śliwkami Są lekkie, aromatyczne, soczyste i pełne smaku. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 12 Liczba kalorii 115 w każdej porcji Składniki 12 śliwek

pół kilograma twarogu

1 jajko

3/4 szklanki mąki pszennej

1 łyżka mąki ziemniaczanej

1 łyżka cukru trzcinowego Opcjonalnie: 2 łyżki cynamonu Dodatkowo: odrobina soli Sposób przygotowania Szykowanie składnikówUmyj i wypestkuj śliwki. Robienie ciasta na knedleTwaróg rozgnieć widelcem lub przeciśnij przez praskę. Do sera, dodaj jajko, obie mąki i cukier. Wymieszaj składniki, a następnie szybko zagnieć ciasto – ma być miękkie, ale nie powinno kleić się do rąk. Nadziewanie i formowanie knedliPodziel ciasto na 12 części. Każdą spłaszcz w dłoni i umieść w środku wydrylowaną śliwkę. Zlep brzegi ciasta i uformuj kulkę. Gotowanie knedliW dużym garnku zagotuj osoloną wodę. Knedle wrzucaj partiami i gotuj od momentu wypłynięcia jeszcze 4–5 min. Podawanie knedliWyjmuj knedle łyżką cedzakową i podawaj od razu – na przykład posypane cynamonem.

Serowe knedle ze śliwkami – propozycje podania

Knedle świetnie smakują w połączeniu z bułką tartą podsmażaną na maśle. Możesz też serwować je z kwaśną śmietaną lub jogurtem naturalnym. Nic nie stoi również na przeszkodzie, by podawać je z sosem na bazie owoców, na przykład jagodowy, truskawkowy itp. Jeśli szukasz prostszych i szybszych rozwiązań, posyp gotowe kluski cukrem pudrem, cynamonem lub posiekanymi orzechami.

