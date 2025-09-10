Puszyste knedle babci w szybkiej wersji. Zobacz, jak robię je w 30 minut i wracam do dzieciństwa
Udostępnijdodaj Skomentuj
Przepisy

Puszyste knedle babci w szybkiej wersji. Zobacz, jak robię je w 30 minut i wracam do dzieciństwa

Dodano: 
Knedle ze śliwkami
Knedle ze śliwkami Źródło: Shutterstock / Arkadiusz Fajer
Są lekkie, puszyste i soczyste. Te knedle ze śliwkami smakują jak u babci, ale ich przygotowanie zajmuje zdecydowanie mniej czasu. Sprawdź przepis.

Knedle ze śliwkami to dla mnie swoisty wehikuł czasu. Gdy pojawiają się na stole, ich niepowtarzalny smak przenosi mnie do czasów dzieciństwa i babcinej kuchni. To tam zbierała się cała rodzina, by wspólnie celebrować każdy kęs przysmaku, a przy okazji raczyć się różnymi śmiesznymi historiami. Przyznam się jednak, że do pomysłu samodzielnego zrobienia kultowych klusek zawsze podchodziłam z dużą rezerwą. To zadanie wydawało mi się zbyt pracochłonne. Do czasu, gdy znajoma pokazała mi, jak zrobić je w ekspresowej odsłonie. Nie są idealną kopią knedli babci, ale zachwycają smakiem i wciąż potrafią „cofać w czasie”.

Jak zrobić ekspresowe knedle?

Klasyczne knedle robi się z gotowanych ziemniaków przepuszczonych przez praskę. Bazą mojego przepisu jest twaróg. Wystarczy wymieszać go z jajkiem, mąką i przyprawami, a w powstałej masie umieścić śliwki i uformować kulki. Dodatek sera sprawia, że kluski są lżejsze, delikatniejsze i bardziej puszyste. Rada: jeśli ciasto jest zbyt kleiste, dodaj do niego nieco więcej mąki. Nie przesadzaj jednak z jej ilością. W przeciwnym razie knedle będą twarde i niesmaczne.

Wskazówka: do knedli najlepiej pasują twarde i lekko kwaskowe śliwki węgierki. Będą doskonale współgrać z lekką słodyczą klusek Możesz wykorzystać też inne owoce, na przykład jabłka, morele, wiśnie czy brzoskwinie.

Przepis: Serowe knedle ze śliwkami

Są lekkie, aromatyczne, soczyste i pełne smaku.

Kategoria
Danie główne
Rodzaj kuchni
Tradycyjna
Czas przygotowania
30 min.
Liczba porcji
12
Liczba kalorii
115 w każdej porcji

Składniki

  • 12 śliwek
  • pół kilograma twarogu
  • 1 jajko
  • 3/4 szklanki mąki pszennej
  • 1 łyżka mąki ziemniaczanej
  • 1 łyżka cukru trzcinowego

Opcjonalnie:

  • 2 łyżki cynamonu

Dodatkowo:

  • odrobina soli

Sposób przygotowania

  1. Szykowanie składnikówUmyj i wypestkuj śliwki.
  2. Robienie ciasta na knedleTwaróg rozgnieć widelcem lub przeciśnij przez praskę. Do sera, dodaj jajko, obie mąki i cukier. Wymieszaj składniki, a następnie szybko zagnieć ciasto – ma być miękkie, ale nie powinno kleić się do rąk.
  3. Nadziewanie i formowanie knedliPodziel ciasto na 12 części. Każdą spłaszcz w dłoni i umieść w środku wydrylowaną śliwkę. Zlep brzegi ciasta i uformuj kulkę.
  4. Gotowanie knedliW dużym garnku zagotuj osoloną wodę. Knedle wrzucaj partiami i gotuj od momentu wypłynięcia jeszcze 4–5 min.
  5. Podawanie knedliWyjmuj knedle łyżką cedzakową i podawaj od razu – na przykład posypane cynamonem.

Serowe knedle ze śliwkami – propozycje podania

Knedle świetnie smakują w połączeniu z bułką tartą podsmażaną na maśle. Możesz też serwować je z kwaśną śmietaną lub jogurtem naturalnym. Nic nie stoi również na przeszkodzie, by podawać je z sosem na bazie owoców, na przykład jagodowy, truskawkowy itp. Jeśli szukasz prostszych i szybszych rozwiązań, posyp gotowe kluski cukrem pudrem, cynamonem lub posiekanymi orzechami.

Czytaj też:
Babcine kluski robię z 3 składników. Lekkie jak chmurka i gotowe w 10 minutCzytaj też:
Dlaczego Japonki nie tyją? Lekarz zdradza prosty trik, który zmieni twoją sylwetkę

Opracowała:
Źródło: Odżywianie WPROST.pl