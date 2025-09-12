Dietetyczka zdradza mieszankę przypraw, która szybko podnosi poziom żelaza. Masz je w kuchni
Dietetyczka zdradza mieszankę przypraw, która szybko podnosi poziom żelaza. Masz je w kuchni

Domowa mieszanka przypraw
Domowa mieszanka przypraw Źródło: Shutterstock / Elena Veselova
Zastanawiasz się, jak szybko podnieść poziom żelaza? Pomoże ci w tym mieszanka kilku prostych przypraw, które z pewnością masz w kuchni. Jej skuteczność potwierdza dietetyczka: „naprawdę robi robotę”.

Niedobór żelaza to globalny problem. Statystyki wskazują, że zmaga się z nim ponad 570 milionów kobiet i 265 milionów dzieci na całym świecie. Towarzyszą mu takie objawy jak na przykład przewlekłe zmęczenie, bladość skóry i błon śluzowych, duszności, senność, zaburzenia koncentracji, pękanie kącików ust, uczucie zimna, szorstkość skóry, częste bóle i zawroty głowy. Bagatelizowanie deficytów niesie za sobą bardzo poważne konsekwencje zdrowotne. Skutkuje niedotlenieniem tkanek i narządów. Można jednak tego uniknąć. I to w bardzo prosty sposób. Wystarczy włączyć do codziennej diety pewną mieszankę przypraw. Wygląda niepozornie, ale – jak przekonuje dietetyczka Anna Reguła – jest niezwykle skuteczna, a jej zrobienie nie nastręcza najmniejszych trudności.

Jak mieszanka przypraw podnosi poziom żelaza?

To połączenie kilku dobrze znanych i tanich suszonych przypraw, które bez trudu można znaleźć w każdym większym sklepie spożywczym. W jej skład wchodzą:

  • tymianek (40 gramów),
  • bazylia (25 gramów),
  • oregano (26 gramów),
  • rozmaryn (6 gramów),
  • natka pietruszki (26 gramów),
  • suszone pomidory (12 gramów),
  • słodka papryka (5 gramów),
  • suszony czosnek (10 gramów).

Wszystkie produkty trzeba dokładnie ze sobą wymieszać i przechowywać w suchym, szczelnie zamykanym pojemniku (na przykład słoiku), z dala od źródeł ciepła, wilgoci i promieni słonecznych.

Jak działa mieszanka na podniesienie żelaza?

Dietetyczka Anna Reguła nazwała tę mieszankę przypraw „Żelazną Mocą”. Wykazuje ona – jak przekonuje specjalistka – bardzo dużą skuteczność w podnoszeniu poziomu żelaza w organizmie. Jedna łyżeczka, czyli 5 gramów, dostarcza około 3,5 mg wspomnianego składnika, czyli:

  • ~35 procent dziennego zapotrzebowania dla dorosłego mężczyzny
  • ~20 procent dla dorosłej kobiety
  • ~13 procent dla kobiety w ciąży

Warto jednak pamiętać, że żelazo zawarte w przyprawach i innych produktach roślinnych występuje w formie niehemowej, która jest słabiej przyswajana przez organizm niż żelazo hemowe, obecne w mięsie czy rybach. Aby zwiększyć jego biodostępność, dobrze jest łączyć mieszankę z produktami bogatymi w witaminę C (np. dodawać ją do sałatek z papryką, pomidorami, natką pietruszki czy skrapiać dania sokiem z cytryny). Dzięki temu organizm wykorzysta żelazo z przypraw znacznie efektywniej.

„A wszystko to… z przyprawy dodanej do obiadu. Bez tabletek. Bez suplementacyjnej frustracji” – podkreśla ekspertka w opublikowanym materiale. Co ważne, mieszankę można stosować codziennie, na przykład jako dodatek zup, sosów, kanapek, sałatek, a także dań kuchni włoskiej czy orientalnej.

