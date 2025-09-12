Dietetyczka zdradza mieszankę przypraw, która szybko podnosi poziom żelaza. Masz je w kuchni

Niedobór żelaza to globalny problem. Statystyki wskazują, że zmaga się z nim ponad 570 milionów kobiet i 265 milionów dzieci na całym świecie. Towarzyszą mu takie objawy jak na przykład przewlekłe zmęczenie, bladość skóry i błon śluzowych, duszności, senność, zaburzenia koncentracji, pękanie kącików ust, uczucie zimna, szorstkość skóry, częste bóle i zawroty głowy. Bagatelizowanie deficytów niesie za sobą bardzo poważne konsekwencje zdrowotne. Skutkuje niedotlenieniem tkanek i narządów. Można jednak tego uniknąć. I to w bardzo prosty sposób. Wystarczy włączyć do codziennej diety pewną mieszankę przypraw. Wygląda niepozornie, ale – jak przekonuje dietetyczka Anna Reguła – jest niezwykle skuteczna, a jej zrobienie nie nastręcza najmniejszych trudności.
Jak mieszanka przypraw podnosi poziom żelaza?
To połączenie kilku dobrze znanych i tanich suszonych przypraw, które bez trudu można znaleźć w każdym większym sklepie spożywczym. W jej skład wchodzą:
- tymianek (40 gramów),
- bazylia (25 gramów),
- oregano (26 gramów),
- rozmaryn (6 gramów),
- natka pietruszki (26 gramów),
- suszone pomidory (12 gramów),
- słodka papryka (5 gramów),
- suszony czosnek (10 gramów).
Wszystkie produkty trzeba dokładnie ze sobą wymieszać i przechowywać w suchym, szczelnie zamykanym pojemniku (na przykład słoiku), z dala od źródeł ciepła, wilgoci i promieni słonecznych.
Jak działa mieszanka na podniesienie żelaza?
Dietetyczka Anna Reguła nazwała tę mieszankę przypraw „Żelazną Mocą”. Wykazuje ona – jak przekonuje specjalistka – bardzo dużą skuteczność w podnoszeniu poziomu żelaza w organizmie. Jedna łyżeczka, czyli 5 gramów, dostarcza około 3,5 mg wspomnianego składnika, czyli:
- ~35 procent dziennego zapotrzebowania dla dorosłego mężczyzny
- ~20 procent dla dorosłej kobiety
- ~13 procent dla kobiety w ciąży
Warto jednak pamiętać, że żelazo zawarte w przyprawach i innych produktach roślinnych występuje w formie niehemowej, która jest słabiej przyswajana przez organizm niż żelazo hemowe, obecne w mięsie czy rybach. Aby zwiększyć jego biodostępność, dobrze jest łączyć mieszankę z produktami bogatymi w witaminę C (np. dodawać ją do sałatek z papryką, pomidorami, natką pietruszki czy skrapiać dania sokiem z cytryny). Dzięki temu organizm wykorzysta żelazo z przypraw znacznie efektywniej.
„A wszystko to… z przyprawy dodanej do obiadu. Bez tabletek. Bez suplementacyjnej frustracji” – podkreśla ekspertka w opublikowanym materiale. Co ważne, mieszankę można stosować codziennie, na przykład jako dodatek zup, sosów, kanapek, sałatek, a także dań kuchni włoskiej czy orientalnej.
