Dietetyczka zdradza mieszankę przypraw, która szybko podnosi poziom żelaza. Masz je w kuchni

Niedobór żelaza to globalny problem. Statystyki wskazują, że zmaga się z nim ponad 570 milionów kobiet i 265 milionów dzieci na całym świecie. Towarzyszą mu takie objawy jak na przykład przewlekłe zmęczenie, bladość skóry i błon śluzowych, duszności, senność, zaburzenia koncentracji, pękanie kącików ust, uczucie zimna, szorstkość skóry, częste bóle i zawroty głowy. Bagatelizowanie deficytów niesie za sobą bardzo poważne konsekwencje zdrowotne. Skutkuje niedotlenieniem tkanek i narządów. Można jednak tego uniknąć. I to w bardzo prosty sposób. Wystarczy włączyć do codziennej diety pewną mieszankę przypraw. Wygląda niepozornie, ale – jak przekonuje dietetyczka Anna Reguła – jest niezwykle skuteczna, a jej zrobienie nie nastręcza najmniejszych trudności.

Jak mieszanka przypraw podnosi poziom żelaza?

To połączenie kilku dobrze znanych i tanich suszonych przypraw, które bez trudu można znaleźć w każdym większym sklepie spożywczym. W jej skład wchodzą:

tymianek (40 gramów),

bazylia (25 gramów),

oregano (26 gramów),

rozmaryn (6 gramów),

natka pietruszki (26 gramów),

suszone pomidory (12 gramów),

słodka papryka (5 gramów),

suszony czosnek (10 gramów).

Wszystkie produkty trzeba dokładnie ze sobą wymieszać i przechowywać w suchym, szczelnie zamykanym pojemniku (na przykład słoiku), z dala od źródeł ciepła, wilgoci i promieni słonecznych.

Jak działa mieszanka na podniesienie żelaza?

Dietetyczka Anna Reguła nazwała tę mieszankę przypraw „Żelazną Mocą”. Wykazuje ona – jak przekonuje specjalistka – bardzo dużą skuteczność w podnoszeniu poziomu żelaza w organizmie. Jedna łyżeczka, czyli 5 gramów, dostarcza około 3,5 mg wspomnianego składnika, czyli:

~35 procent dziennego zapotrzebowania dla dorosłego mężczyzny

~20 procent dla dorosłej kobiety

~13 procent dla kobiety w ciąży

Warto jednak pamiętać, że żelazo zawarte w przyprawach i innych produktach roślinnych występuje w formie niehemowej, która jest słabiej przyswajana przez organizm niż żelazo hemowe, obecne w mięsie czy rybach. Aby zwiększyć jego biodostępność, dobrze jest łączyć mieszankę z produktami bogatymi w witaminę C (np. dodawać ją do sałatek z papryką, pomidorami, natką pietruszki czy skrapiać dania sokiem z cytryny). Dzięki temu organizm wykorzysta żelazo z przypraw znacznie efektywniej.

„A wszystko to… z przyprawy dodanej do obiadu. Bez tabletek. Bez suplementacyjnej frustracji” – podkreśla ekspertka w opublikowanym materiale. Co ważne, mieszankę można stosować codziennie, na przykład jako dodatek zup, sosów, kanapek, sałatek, a także dań kuchni włoskiej czy orientalnej.

