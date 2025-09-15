Polacy nagminnie używają jej jesienią. Działa przeciwzapalnie, ale musisz uważać

Jesienią wielu Polaków sięga po kurkumę. Ta popularna przyprawa ma właściwości, które wspierają odporność. Można z niej przygotować shoty wzmacniające organizm, dodać ją do zup kremów, owsianki, a także do herbaty czy mleka. Dzięki swojemu rozgrzewającemu działaniu kurkuma idealnie wpisuje się w sezonowe potrzeby naszego organizmu.

Z czym nie łączyć kurkumy?

Specjaliści wyjaśniają, że kurkuma może wchodzić w interakcje z różnymi lekami, wzmacniając lub osłabiając ich działanie.

Na liście farmaceutyków, z którymi nie należy jej łączyć, znajdują się między innymi leki przeciwzakrzepowe, przeciwnadciśnieniowe, zobojętniające kwas żołądkowy (takie jak cymetydyna, ranitydyna, omeprazol) – powiedział ekspert.

Dodał również, że dużą ostrożność należy zachować przy przyjmowaniu antybiotyków. Dodatkowo kilka badań naukowych wykazało, że kurkumina może zarówno wzmacniać, jak i hamować działanie niektórych środków chemioterapeutycznych. Jeśli masz więc jakiekolwiek wątpliwości, czy na pewno możesz włączyć kurkumę do swojej diety – skonsultuj się najpierw z lekarzem.

Właściwości kurkumy

Kurkumina, zawarta w kurkumie, jest silnym środkiem przeciwzapalnym. Od wielu lat stosuje się ją w medycynie chińskiej oraz hinduskiej. Ma również działanie antyoksydacyjne, co oznacza, że neutralizuje wolne rodniki, które mogą uszkadzać komórki i przyspieszać procesy starzenia się organizmu.

Kurkuma jest także dobrym źródłem energii – w 100 g zawiera około 390 kcal. Wspiera trawienie, łagodzi dolegliwości układu pokarmowego i może pomagać w regulacji poziomu cukru we krwi. Wspomaga także zdrowie wątroby i wykazuje działanie przeciwnowotworowe.

Jak wzmocnić prozdrowotne działanie kurkumy?

Aby wzmocnić prozdrowotne działanie kurkumy, warto spożywać ją razem z czarnym pieprzem. Zawiera on piperynę – substancję, która zwiększa biodostępność kurkuminy nawet kilkakrotnie. Dzięki temu kurkuma działa jeszcze skuteczniej. Warto łączyć ją również z tłuszczami, takimi jak oliwa z oliwek, awokado czy olej kokosowy, ponieważ kurkumina rozpuszcza się w tłuszczach, co ułatwia jej wchłanianie przez organizm. Koniecznie wypróbuj przepis na napar z kurkumą na chłodne dni.

