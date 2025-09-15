Czy kawa rozpuszczalna naprawdę szkodzi? Dietetyk wyjaśnia raz na zawsze

Kawa dla większości osób to element, bez którego nie wyobrażają sobie poranka. Pijemy ją pod różnymi postaciami. Niektórzy gustują w zwykłej, czarnej kawie, inni dodają do niej cukier lub mleko, a także różnego rodzaju syropy smakowe. Fanów tego napoju można podzielić na jeszcze dwie grupy: część pije kawę rozpuszczalną, pozostali sypaną. Ten pierwszy rodzaj często uchodzi za mniej zdrowy. Zobacz, czy rzeczywiście jest to prawdą.

Czy kawa rozpuszczalna jest niezdrowa? Opinia dietetyka

Prawda jest taka, że kawa rozpuszczalna zawiera akrylamid, który może mieć działanie rakotwórcze, negatywnie wpływać na komórki nerwowe i układ rozrodczy mężczyzn – powiedział dietetyk Michał Wrzosek w opublikowanym nagraniu, zaznaczając jednak, że nie należy wpadać w panikę.

Wyjaśnił, że akrylamid powstaje podczas prażenia i suszenia kawy rozpuszczalnej, a jego średnia zawartość w produkcie wynosi około 360 µg/kg. Okazuje się jednak, że do przygotowania jednej kawy potrzebujemy jedynie dwóch łyżeczek proszku, czyli 2–4 g.

Jeśli przeliczymy to na akrylamid, to wychodzi, że w 1 g kawy jest tylko 0,36 µg. Nawet jeśli wypijesz 5 takich kaw w ciągu dnia, to nadal będzie to tylko 7,5 µg. Taka ilość nie powinna budzić obaw – podsumował ekspert.

Co więcej, podkreślił, że korzyści z picia kawy są znacznie większe niż potencjalne zagrożenia. Wyraźnie zaznaczył też, że kawa rozpuszczalna pita w rozsądnych ilościach jest zdrowa. Dietetyk Dominika Hatala zauważyła z kolei, że „obecnie brak jest jednoznacznych dowodów na to, że ilości akrylamidu występujące w normalnej diecie są szkodliwe dla zdrowia”.

Jakie są zalety picia kawy?

Picie kawy, poza tym, że dodaje energii i poprawia nastrój, ma też wiele innych zalet. Między innymi pozytywnie wpływa na naszą pamięć i koncentrację. Zawiera także antyoksydanty, które chronią organizm przed działaniem wolnych rodników – przyczyny stresu oksydacyjnego. Ten z kolei może prowadzić do wielu chorób przewlekłych, takich jak miażdżyca, nadciśnienie czy cukrzyca typu 2. Dodatkowo stres oksydacyjny przyspiesza starzenie się organizmu.

Podstawą jest jednak umiar. Zalecana dzienna ilość kawy to zwykle 2 do 3 filiżanek. Większa dawka może działać niekorzystnie na zdrowie i powodować bezsenności, zaburzeń snu, problemów żołądkowych, nerwowości, a w dłuższej perspektywie – nadciśnienia. Koniecznie sprawdź też, czy kawa pita na czczo szkodzi.

