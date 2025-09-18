Masz ten olej w kuchni, ale go nie doceniasz. Dietetyk wyjaśnia, dlaczego warto po niego sięgać

Olej rzepakowy od lat gości w polskich kuchniach, jednak budzi dość skrajne emocje. W gąszczu informacji i mitów na jego temat warto przyjrzeć się faktom, które dla niektórych osób mogą być zaskoczeniem. Sprawdź, dlaczego ten popularny tłuszcz zyskuje uznanie dietetyków i jakie dokładnie korzyści może przynieść włączenie go do swojej diety.

Czy używanie oleju rzepakowego jest zdrowe?

Dietetyk Monika Stromkie-Złomaniec opublikowała na swoim Instagramie nagranie dotyczące oleju rzepakowego rafinowanego. Podała fakty, które przemawiają za jego spożyciem. Jest to produkt uniwersalny, który może być używany zarówno „na ciepło”, jak i na zimno.

Przede wszystkim — jak zauważa specjalistka — ma on wysoki punkt dymienia. Przeważają w nim także jednonienasycone kwasy tłuszczowe nad wielonienasyconymi. To zapewnia mu stabilność i oznacza, że w trakcie podgrzewania nie ulega on tak łatwo szkodliwym przemianom. Wszystko to sprawia, że olej ten jest idealny do obróbki termicznej.

Dodatkowo, obecne w nim wielonienasycone kwasy tłuszczowe — czyli omega-3 i omega-6 — występują w korzystnym dla naszego zdrowia stosunku 1:2. Ważna jest również obecność fitosteroli, które odpowiadają za obniżenie poziomu ogólnego cholesterolu oraz frakcji LDL, której wysokie stężenie działa promiażdżycowo.

Z kolei olej rzepakowy tłoczony na zimno świetnie sprawdzi się w sałatkach i surówkach. Ma intensywniejszy smak i aromat. Zachowuje też więcej naturalnych składników odżywczych, które mogłyby ulec zniszczeniu podczas obróbki w wysokiej temperaturze.

Jakie jeszcze właściwości ma olej rzepakowy?

Poza wymienionymi cechami, olej rzepakowy ma szereg innych właściwości zdrowotnych. Zawiera witaminę E, która często nazywana jest „witaminą młodości”, ponieważ jest silnym przeciwutleniaczem. Chroni komórki organizmu przed szkodliwym działaniem wolnych rodników, opóźnia procesy starzenia się oraz zmniejsza ryzyko wielu chorób cywilizacyjnych.

Zawiera też witaminę K, która odgrywa kluczową rolę w procesie krzepnięcia krwi. Jest również bogaty w polifenole, które wspierają organizm w walce ze stresem oksydacyjnym. Olej rzepakowy jest jednym z najzdrowszych olejów roślinnych, a mimo to wciąż bywa postrzegany jako produkt gorszej jakości. Czas to zmienić!

Czytaj też:

Mleko UHT ma złą opinię. Dietetyk wyjaśnia raz na zawsze, czy naprawdę szkodziCzytaj też:

Lubisz słodką kawę? Zamień cukier na ten naturalny słodzik, a wzmocnisz serce i spowolnisz starzenie