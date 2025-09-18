Lubisz słodką kawę? Zamień cukier na ten naturalny słodzik, a wzmocnisz serce i spowolnisz starzenie

Na pierwszy rzut oka słodzenie kawy białym cukrem to niewinny nawyk. Ta niepozorna czynność może mieć jednak bardzo poważne konsekwencje zdrowotne. Popularny dodatek do „małej czarnej” (i nie tylko) ma praktycznie zerową wartość odżywczą. Zawiera wyłącznie puste kalorie, które podnoszą stężenie glukozy we krwi. Ich nadmierne spożywanie znacznie zwiększa ryzyko rozwoju wielu niebezpiecznych chorób, takich jak na przykład miażdżyca, cukrzyca czy otyłość. Dlatego dietetycy i lekarze apelują, by ograniczyć jego ilość w codziennej diecie i sięgać po zdrowsze zamienniki. Jednym z nich jest pewien słodki produkt pochodzący prosto z natury.

Cym słodzić kawę zamiast cukru?

Warto sięgać po prawdziwy miód. Najlepiej sprawdzi się ten wrzosowy. Sprawi, że kawa zyska nie tylko słodki smak, ale też więcej cennych właściwości. Wspomniany produkt jest bowiem antyoksydacyjną „bombą”. Zawiera – jak zauważa dietetyk Bartek Kulczyński – bardzo duże ilości polifenoli. Ich poziom w 100 gramach produktu sięga 189 miligramów. Dla porównania w takiej samej porcji miodu rzepakowo-mniszkowego znajdziemy zaledwie 37,4 mg przeciwutleniaczy. We wspomniane związki obfituje również miód gryczany. Warto podkreślić, że odgrywają one niezwykle ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. Działają przeciwzapalnie i antybakteryjnie. Obniżają poziom złego cholesterolu i stabilizują stężenie glukozy we krwi. Wzmacniają odporność i wymiatają wolne rodniki. Co więcej, spowalniają procesy starzenia i chronią komórki przed uszkodzeniem. Dlatego warto wprowadzać je do diety, na przykład razem z miodem.

Jak słodzić kawę miodem?

Wystarczy zaparzyć ulubioną kawę, poczekać aż przestygnie i dodać do niej pół łyżeczki słodzidła, a następnie całość wymieszać. Nie należy dodawać miodu zbyt szybko, bo ten w wysokich temperaturach (powyżej 40 stopni Celsjusza) traci swoje cenne właściwości. Dietetycy zalecają, by nie przesadzać również z jego ilością. Trzeba pamiętać, że miód – nawet ten najzdrowszy – pozostaje źródłem cukrów prostych, których nadmiar szkodzi zdrowiu.

Czytaj też:

Dino obniża cenę dobrego masła na cały tydzień. Możesz brać, ile chcesz, ale jest warunekCzytaj też:

Lubisz tę jesienną kawę? Ilość cukru cię przerazi! Dietetyczka mówi też o jej kaloryczności