Mleko UHT ma złą opinię. Dietetyk wyjaśnia raz na zawsze, czy naprawdę szkodzi

Mleko UHT zazwyczaj jest postrzegane jako „mleko najgorszego sortu”. Czy to stwierdzenie rzeczywiście jest adekwatne? Przyjrzał się temu dietetyk Damian Parol, tłumacząc, jak dokładnie powstaje ten rodzaj mleka i czy podczas tego procesu traci to, co w nim najcenniejsze.

Czy mleko UHT jest niezdrowe?

Dietetyk Damian Parol nagrał filmik, w którym obalił wszelkie mity na temat mleka UHT. Wyjaśnił, czy jest ono szkodliwe dla naszego organizmu. Na początku wytłumaczył też, czym dokładnie jest proces UHT.

Jest to proces, który polega na poddaniu mleka bardzo wysokiej temperaturze na krótką chwilę. Jest to temperatura ponad 100 stopni Celsjusza i, w porównaniu do na przykład mleka pasteryzowanego, takie mleko ma zniszczone wszystkie bakterie oraz ich przetrwalniki – powiedział.

To właśnie dzięki temu może ono stać w kartonie w temperaturze pokojowej przez wiele miesięcy (jednak tylko pod warunkiem, że nie będzie wcześniej otwarte). To jego duża zaleta. Niestety, produkt ten ma również wady. Okazuje się bowiem, że takie mleko może mieć nawet 20 procent mniej folianów i witaminy B1, a także nawet 30 procent mniej witaminy B12 – w porównaniu do zwykłego mleka. Specjalista dodał, że następują też straty witaminy C – choć akurat mleko nie jest produktem, który zawiera jej szczególnie dużo.

Nie jest tak, że takie mleko jest pozbawione wartości odżywczej, bo nadal ma dobrej jakości białko czy wapń – zauważył specjalista.

Minusem tego mleka jest też to, że niektórzy mogą wyczuwać w nim specyficzny smak, który im nie odpowiada. W takiej sytuacji lepiej więc wybrać mleko pasteryzowane. Podsumowując: proces UHT nie zmienia w sposób znaczący wartości odżywczej mleka, a więc śmiało możesz je kupować, jeśli chcesz, by dłużej nie uległo zepsuciu.

Mleko UHT vs. mleko pasteryzowane – czym się różnią?

Wybór mleka w sklepie często sprowadza się do dwóch najpopularniejszych opcji: mleka UHT lub mleka pasteryzowanego. Wiele osób tak naprawdę nie wie, jaka jest różnica między nimi.

Mleko UHT to mleko w kartonie, które może stać na sklepowej półce lub w domu przez wiele miesięcy, nie psując się. Mleko pasteryzowane jest natomiast sprzedawane w butelce. Podczas procesu pasteryzacji jest podgrzewane do temperatury około 72 stopni Celsjusza na co najmniej 15 sekund. Taki proces zabija większość bakterii, jednak – w odróżnieniu od procesu UHT – nie niszczy wszystkich mikroorganizmów ani ich form przetrwalnikowych. Ma też znacznie krótszy termin przydatności do spożycia: od kilku do kilkunastu dni.

Czytaj też:

Lepszy niż miód! Dietetyk mówi, co można z niego przygotować. Koniecznie spróbuj!Czytaj też:

Lubisz tę jesienną kawę? Ilość cukru cię przerazi! Dietetyczka mówi też o jej kaloryczności