Ciągłe zmęczenie i bóle głowy? Lekarz wskazuje winnego i radzi, jak to szybko odwrócić

Jeśli czujesz się ciągle zmęczony, choć nic ci nie dolega, koniecznie przeczytaj ten artykuł. Przyczyn takiego stanu może być wiele – zarówno psychicznych, jak i fizycznych. Często jednak nie dopatrujemy się ich w braku witamin, a to duży błąd. Uporczywe zmęczenie może być sygnałem, którego nie warto ignorować. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak istotne jest odpowiednie odżywianie i suplementacja w walce z nim.

Nieoczywista przyczyna zmęczenia

Doktor Marek Skoczylas opublikował nagranie, w którym wyjaśnił, co może być przyczyną tego, że czujesz się zmęczony bez żadnego powodu. Do tego jesteś przygnębiony i apatyczny? Przyczyną może być niedobór kwasu foliowego. Objawia się to także problemami z koncentracją i częstymi bólami głowy.

Niestety, niedostateczne spożycie kwasu foliowego to także większe ryzyko rozwoju miażdżycy i udaru – powiedział ekspert.

Dodał także, że może to prowadzić do depresji, zaburzeń pamięci, a nawet choroby Alzheimera.

Kwas foliowy chroni przed chorobami

Jak zauważył specjalista – najcenniejszą właściwością kwasu foliowego jest ochrona naszego układu naczyniowego, co w konsekwencji chroni nas przed przedwczesną śmiercią. Przedstawiona przez eksperta metaanaliza odnosząca się do wpływu tej witaminy na układ krążenia pokazuje, że suplementacja kwasem foliowym poprawia funkcjonowanie śródbłonka naczyń poprzez zwiększenie przepływu krwi. Oznacza to, że na skutek suplementacji dochodzi do poprawy zdolności naszych naczyń krwionośnych do rozszerzania się w odpowiedzi na zwiększony przepływ krwi.

To jest bardzo dobra wiadomość, ponieważ świadczy ona o poprawie elastyczności naszych naczyń krwionośnych – wyjaśnił dr Marek Skoczylas.

To w konsekwencji obniża się ryzyko nadciśnienia i zmniejsza ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Z przytoczonego badania wynika, że odpowiednia ilość kwasu foliowego w diecie zmniejsza ryzyko przedwczesnej śmierci z jakiejkolwiek przyczyny aż o 13 procent, a z powodu samych chorób sercowo-naczyniowych – o 23 procent.

Ten ochronny efekt kwasu foliowego na nasz organizm i układ naczyniowy wynika z jego wpływu na metabolizm homocysteiny. Kwas foliowy obniża poziom homocysteiny. Jej wysoki poziom to czynnik ryzyka rozwoju chorób sercowo-naczyniowych, ponieważ ta substancja, gdy krąży w nadmiarze w naszym organizmie, działa toksycznie na śródbłonek naczyń krwionośnych – wyjaśnił.

Ekspert dodał, że homocysteina dosłownie „niszczy nasze naczynia krwionośne od środka”, a zniszczenia te bardzo szybko prowadzą do rozwoju miażdżycy.

Kto jest zagrożony niedoborem kwasu foliowego?

Choć z suplementacją kwasu foliowego kojarzymy przede wszystkim kobiety w ciąży, okazuje się, że nie jest to jedyna grupa, która powinna go przyjmować. Mowa o osobach starszych, ponieważ to właśnie u nich często dochodzi do zmniejszonego wchłaniania składników pokarmowych. Zadbać o to powinny też osoby z chorobami jelit, takimi jak celiakia, choroba Leśniowskiego-Crohna lub zapalenie żołądka.

Na niedobór kwasu foliowego narażone są również osoby, które nadużywają alkoholu, ale także ci, którzy stosują niektóre leki – na przykład przeciwpadaczkowe czy używane w terapii reumatoidalnego zapalenia stawów. Pamiętaj, że nie powinno się samodzielnie przyjmować suplementów bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem lub dietetykiem. Nadmiar witamin, podobnie jak ich niedobór, może mieć negatywne konsekwencje dla zdrowia.

