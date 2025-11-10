Wygląda jak słodka pokusa, a odchudza. Dietetyczka zdradza przepis na deser, który możesz jeść codziennie
Przepisy

Dodano: 
Deser w słoiczku
Deser w słoiczku Źródło: Freepik/sarahjgualtieri1
Kuszący, kremowy i mocno czekoladowy. Ten pudding wygląda jak prawdziwa „bomba” kaloryczna, ale możesz go jeść bez wyrzutów sumienia. Nie zrujnuje sylwetki. Poleca go znana dietetyczka.

Słodycze i zdrowa dieta rzadko idą w parze. Jednak ten deser udowadnia, że to możliwe. Smakuje lepiej niż niejeden wykwintny przysmak z drogiej cukierni. Jednocześnie realnie wspomaga odchudzanie i sprzyja utrzymaniu dobrej kondycji organizmu. To połączenie kilku prostych, a zarazem wyjątkowych składników o wielu cennych właściwościach. Przepis na tę pyszną, słodką przekąskę udostępniła w mediach społecznościowych dietetyczka Dominika Hatala. Sprawdź, w czym dokładnie tkwi jej sekret. Gdy raz spróbujesz tego czekoladowego puddingu, prawdopodobnie nie sięgniesz więcej po sklepowe batony czy ciastka.

Jak zrobić czekoladowy pudding z przepisu dietetyczki?

Sekret tego puddingu tkwi w prostocie i genialnym połączeniu składników, które razem tworzą obłędnie pyszny krem o czekoladowym smaku. Jego przygotowanie jest banalnie proste. Wystarczy zmiksować wszystkie składniki w blenderze, a potem przełożyć masę do pucharków lub małych szklanek i udekorować wedle uznania. Zrobienie deseru zajmie ci zaledwie kilka minut.

Przepis: Pudding proteinowy

To pyszny, a zarazem zdrowy deser.

Kategoria
Deser
Rodzaj kuchni
Tradycyjna
Czas przygotowania
3 min.
Liczba porcji
1
Liczba kalorii
398

Składniki

  • 200 g serka wiejskiego
  • 15 g kakao
  • 12 g miodu
  • 15 g odżywki białkowej

Sposób przygotowania

  1. Robienie deseruSerek wiejski, kakao, odżywkę białkową i miód zblenduj na gładką masę. Przełóż krem do słoiczka. Udekoruj wedle uznania.

Jak czekoladowy pudding wspomaga odchudzanie?

Wygląda jak typowy deser, ale różni się od swoich standardowych słodyczy sprzedawanych w sklepach, supermarketach czy cukierniach. Na jego korzyść przemawia przede wszystkim naturalność i wysoka zawartość białka – ponad 30 gramów w jednej porcji. To właśnie ten makroskładnik jest uznawany za jednego z największych „sprzymierzeńców” odchudzania. Zapewnia bowiem długie uczucie sytości i stabilizuje stężenie glukozy we krwi, co ma kluczowe znaczenie w procesie zrzucania nadprogramowych kilogramów. Wahania poziomu cukru w organizmie sprzyjają napadom głodu, przyjmowaniu dużej liczby kalorii, a w konsekwencji również tyciu.

Warto zauważyć, że ten deser jest nie tylko źródłem białka, ale również wielu innych cennych związków. Zawarte w nim kakao dostarcza między innymi magnezu, żelaza, a także polifenoli, które neutralizują wolne rodniki i redukują stres oksydacyjny. Tym samym eliminują jeden z czynników utrudniających utratę wagi.

Opracowała:
Źródło: dietetykpowszechny/Instagram