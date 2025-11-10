Wygląda jak słodka pokusa, a odchudza. Dietetyczka zdradza przepis na deser, który możesz jeść codziennie

Słodycze i zdrowa dieta rzadko idą w parze. Jednak ten deser udowadnia, że to możliwe. Smakuje lepiej niż niejeden wykwintny przysmak z drogiej cukierni. Jednocześnie realnie wspomaga odchudzanie i sprzyja utrzymaniu dobrej kondycji organizmu. To połączenie kilku prostych, a zarazem wyjątkowych składników o wielu cennych właściwościach. Przepis na tę pyszną, słodką przekąskę udostępniła w mediach społecznościowych dietetyczka Dominika Hatala. Sprawdź, w czym dokładnie tkwi jej sekret. Gdy raz spróbujesz tego czekoladowego puddingu, prawdopodobnie nie sięgniesz więcej po sklepowe batony czy ciastka.

Jak zrobić czekoladowy pudding z przepisu dietetyczki?

Sekret tego puddingu tkwi w prostocie i genialnym połączeniu składników, które razem tworzą obłędnie pyszny krem o czekoladowym smaku. Jego przygotowanie jest banalnie proste. Wystarczy zmiksować wszystkie składniki w blenderze, a potem przełożyć masę do pucharków lub małych szklanek i udekorować wedle uznania. Zrobienie deseru zajmie ci zaledwie kilka minut.

Przepis: Pudding proteinowy To pyszny, a zarazem zdrowy deser. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 3 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 398 Składniki 200 g serka wiejskiego

15 g kakao

12 g miodu

15 g odżywki białkowej Sposób przygotowania Robienie deseruSerek wiejski, kakao, odżywkę białkową i miód zblenduj na gładką masę. Przełóż krem do słoiczka. Udekoruj wedle uznania.

Jak czekoladowy pudding wspomaga odchudzanie?

Wygląda jak typowy deser, ale różni się od swoich standardowych słodyczy sprzedawanych w sklepach, supermarketach czy cukierniach. Na jego korzyść przemawia przede wszystkim naturalność i wysoka zawartość białka – ponad 30 gramów w jednej porcji. To właśnie ten makroskładnik jest uznawany za jednego z największych „sprzymierzeńców” odchudzania. Zapewnia bowiem długie uczucie sytości i stabilizuje stężenie glukozy we krwi, co ma kluczowe znaczenie w procesie zrzucania nadprogramowych kilogramów. Wahania poziomu cukru w organizmie sprzyjają napadom głodu, przyjmowaniu dużej liczby kalorii, a w konsekwencji również tyciu.

Warto zauważyć, że ten deser jest nie tylko źródłem białka, ale również wielu innych cennych związków. Zawarte w nim kakao dostarcza między innymi magnezu, żelaza, a także polifenoli, które neutralizują wolne rodniki i redukują stres oksydacyjny. Tym samym eliminują jeden z czynników utrudniających utratę wagi.

Czytaj też:

Poznaj sekret długowieczności Greków. Ten prosty deser zrobisz w minutę i nasyci na długoCzytaj też:

Na 11 listopada piekę to proste ciasto. Ja się nie namęczę, a każdemu smakuje