Kiedyś moja jajecznica wychodziła sucha. Odkąd robię ten trik, jest lekka jak puch i każdy się zachwyca

Jajecznica jest jednym z najczęstszych śniadań wśród Polaków. Wiele osób zaczyna dzień właśnie od niej, bo jest szybka i prosta w przygotowaniu. Zazwyczaj przyrządza się ją na maśle lub oleju, z dodatkiem pomidorów, szynki, szczypiorku lub cebuli. Jest to danie nie tylko smaczne, ale też pożywne, z uwagi na dużą ilość białka.

Trik na obłędnie puszystą jajecznicę

Choć większość osób dodaje do jajecznicy śmietanę, okazuje się jednak, że wielu z nas nie robi tego w odpowiedni sposób. Najlepiej wybrać śmietanę 18%. To jednak nie wszystko, ponieważ niezwykle istotny jest czas jej dodania do jajek na patelni. Trzeba to zrobić na 30 sekund przed końcem smażenia. W ten sposób nie przytłoczy ona smaku jaj. Śmietanę należy wcześniej schłodzić. Kontrast temperatur stworzy mikroskopijne pęcherzyki powietrza, które dodatkowo zwiększą objętość potrawy.

Co dodać do jajecznicy?

Poza oczywistymi dodatkami do jajecznicy warto też nieco poeksperymentować. Nieoczywistym, ale niezwykle zdrowym uzupełnieniem jajecznicy jest awokado. Jego konsystencja doskonale komponuje się z jajkami, nadając całości jeszcze większej delikatności. W ten sposób stworzysz sycący i pełen smaku posiłek. Dobrze jest dodać też cebulę dymkę, masło oraz oczywiście sól i pieprz. Jeśli z kolei wolisz wersję bardziej pikantną, możesz dorzucić odrobinę chili.

Jako dodatki do tej potrawy dobrze sprawdzą się także pieczarki lub inne grzyby. Podsmaż je na maśle lub oliwie przed dodaniem jajek. W ten sposób wydobędziesz z nich pełnię smaku. Warto dodać też szpinak i jarmuż, które są niezwykle zdrowe. Jeśli jesteś miłośnikiem sera żółtego, możesz śmiało wzbogacić nim swoją jajecznicę. Odpowiedni będzie również ser feta, mozzarella oraz parmezan. Jeśli chcesz, żeby twoja jajecznica była obłędnie delikatna, możesz dodać do niej cukinię. Koniecznie sprawdź też, jak zrobić jajecznicę bez tłuszczu.

