Kruche ciasto lepsze niż z cukierni? Wystarczy jeden prosty patent! Sprawdziłam: wychodzi idealnie chrupiące

Ciasto kruche to jeden z klasyków. Ma delikatną, lekko sypką konsystencję, więc nic dziwnego, że smakuje niemal każdemu. Przygotowuje się je z podstawowych składników, które prawie każdy ma w swoim domu, takich jak mąka, masło, cukier. Czasami dodaje się też odrobinę soli lub proszku do pieczenia.

Niecodzienny patent na kruche ciasto

Zawsze słyszałam, że kluczem do sukcesu podczas przygotowywania tego wypieku jest szybkie ugniatanie ciasta, by nie przegrzać masła. Znajomy cukiernik zdradził mi patent, który bardzo mnie zaskoczył, jednak sprawdziłam i działa fenomenalnie. Okazuje się, że zamiast chłodzić masło, trzeba je… podgrzać. Wystarczy, że włożysz je do piekarnika na kilkanaście minut razem z innymi składnikami. Gdy się już roztopi i delikatnie zbrązowieje – połącz całość z mąką. W ten prosty sposób powstanie maślane i cudownie kruche ciasto, które do złudzenia przypomina to klasyczne, jednak jego przygotowanie jest o wiele prostsze. Piecze się ładnie i równomiernie. W porównaniu do ciasta przyrządzanego tradycyjną metodą jest odrobinę mniej sypkie. Wcale nie jest to jednak minusem, ponieważ – w odróżnieniu od niego – nie rozpada się w rękach, a jego konsystencja jest bardziej zwarta i stabilna. Jeśli chcesz, by ciasto było bardziej aromatyczne, dodaj odrobinę wanilii, skórki z cytryny lub szczyptę cynamonu.

Składniki: 180 g masła

6 łyżek wody

2 łyżki cukru

2 łyżki oleju

szczypta soli

300 g mąki pszennej Sposób przygotowania Pieczenie masłaMasło pokrój na kostkę i włóż do żaroodpornego naczynia (jeśli jest miękkie to wystarczy je przełożyć). Dodaj olej, wodę, cukier i sól. Wstaw do piekarnika rozgrzanego do 200 °C na ok. 10–12 minut, aż masło się rozpuści i lekko zarumieni na brzegach. Mieszanie składnikówWyjmij naczynie z piekarnika, przelej zawartość do miski, wymieszaj. Do gorącej masy dodaj mąkę pszenną i mieszaj drewnianą łyżką, aż powstanie jednolite ciasto. Przełóż ciasto (uważaj – będzie gorące) do formy, wyklej nim dno i boki. Użyj łyżki, nie rąk. Wyrównaj powierzchnię i ponakłuwaj widelcem. Pieczenie ciastaPiecz w piekarniku nagrzanym do 200 °C przez około 20 minut, aż ciasto się zrumieni i nabierze złotej barwy. Po upieczeniu wyjmij i całkowicie ostudź.

Co przygotować z takiego ciasta?

Takie ciasto możesz wykorzystać jako spód do różnych kremów. Będzie też odpowiednie do szarlotki czy innych owocowych wypieków. Zrobisz z niego także tarty lub ciasteczka. Idealnie nadaje się do przygotowania mazurków w okresie wielkanocnym. Jest również doskonałą bazą pod krem budyniowy. To jednak nie wszystko, ponieważ możesz je też podać w wersji wytrawnej – jako tartę ze szpinakiem, suszonymi pomidorami i serem feta. Doskonale sprawdzi się również jako spód do quiche’a z boczkiem, warzywami lub serem pleśniowym.

