Nie sięgaj po masło. Ten produkt z Lidla jest tańszy, zdrowszy i polecany przez dietetyka

Najczęściej do smarowania kanapek wybieramy masło. Niektórzy robią to ze względu na jego charakterystyczny, kremowy smak, inni po prostu z przyzwyczajenia. Często więc trafia do naszych lodówek bez większego zastanowienia. Warto jednak pamiętać, że nie jest to najzdrowszy wybór. Masło zawiera sporo tłuszczów nasyconych, które w nadmiarze mogą niekorzystnie wpływać na zdrowie serca i układu krążenia.

Smarowidło zdrowsze od masła

Dietetyk z instagramowego profilu „DietetykNieNaŻarty” polecił smarowidło, które jest znacznie zdrowsze od popularnego masła. Chodzi o hummus. Specjalista od zdrowego odżywiania wskazał konkretny produkt — hummus paprykowy marki Vemondo, dostępny m.in. w Lidlu. Jak zauważył, dwie łyżki tego hummusu zawierają około 3 g białka i 2–3 g błonnika, a także 60–90 kcal. Co ważne, zawiera on minimalną ilość nasyconych kwasów tłuszczowych, a znacznie więcej tych nienasyconych.

Dietetyk dodał również, że to właśnie hummus najczęściej poleca swoim podopiecznym jako zamiennik masła.

„Ma 10 razy więcej potasu, 20 razy więcej magnezu, 10 razy więcej cynku i 20 razy więcej witaminy B9 niż masło. Masło wygrywa jedynie w zawartości witaminy E (2–3 razy więcej) i A – podsumował ekspert.

Do czego wykorzystać hummus?

Hummusu najczęściej używa się do smarowania pieczywa, jednak nie jest to jego jedyne zastosowanie. Tę uniwersalną pastę z ciecierzycy można wykorzystać na wiele sposobów. Świetnie sprawdzi się jako dip do świeżych warzyw czy krakersów — to idealna przekąska w ciągu dnia, na przykład zamiast kalorycznych słodyczy. Hummus doskonale komponuje się również z pieczonymi warzywami, falafelami, a także jako dodatek do sałatek, wrapów czy nawet burgerów.

Pewnie niewiele osób o tym wie, ale hummus można podać także w wersji słodkiej. To ciekawy dodatek do deserów. Wystarczy połączyć hummus o neutralnym smaku z dojrzałym awokado i kakao, by otrzymać zdrowy, kremowy czekoladowy mus. Można go wykorzystać jako smarowidło, nadzienie do naleśników lub dodatek do owsianki. Hummus to naprawdę wszechstronny produkt, który warto mieć w kuchni.

