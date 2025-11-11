Lekarz ostrzega: ten niedobór skraca życie. Seniorzy muszą mieć się na baczności

Jesteś mocno zmęczony lub przygnębiony bez żadnego powodu? Jeśli czujesz się tak, jakby uszła z ciebie cała energia życiowa, a do tego masz problemy z koncentracją i częste bóle głowy, przeczytaj ten artykuł. Dr Marek Skoczylas w opublikowanym nagraniu wyjaśnił, że wszystkie powyższe objawy może powodować niedobór kwasu foliowego.

Ten niedobór może skracać życie

Niestety, niedostateczne spożycie kwasu foliowego to także większe ryzyko rozwoju miażdżycy i udaru – zauważył lekarz.

Wymienił on też inne choroby, do których przyczynia się ten niedobór. Mowa między innymi o depresji, zaburzeniach pamięci, a nawet chorobie Alzheimera. Najcenniejszą jego właściwością jest jednak ochrona naszego układu naczyniowego. Specjalista dodał, że to z kolei chroni nasze ciało przed przedwczesną śmiercią.

Suplementacja kwasem foliowym poprawia funkcjonowanie śródbłonka naczyń poprzez zwiększenie przepływu przez naczynia. To oznacza, że na skutek suplementacji kwasem foliowym dochodzi do poprawy zdolności naszych naczyń krwionośnych – powiedział ekspert.

Specjalista bazował na badaniu: „Wpływ suplementacji kwasem foliowym na funkcję śródbłonka u dorosłych: przegląd systematyczny i metaanaliza zależności dawka-odpowiedź w randomizowanych kontrolnych badaniach klinicznych”.

Przeprowadzono również badanie, które pokazuje, że odpowiednie spożycie kwasu foliowego w naszej diecie zmniejsza ryzyko przedwczesnej śmierci z jakiejkolwiek przyczyny aż o 13 procent, a z powodu samych chorób sercowo-naczyniowych aż o 23 procent.

Ten ochronny efekt kwasu foliowego na nasz organizm i na nasz układ naczyniowy wynika z jego wpływu na metabolizm homocysteiny. Kwas foliowy obniża jej poziom, a wysoki poziom homocysteiny jest niezależnym czynnikiem ryzyka rozwoju chorób sercowo-naczyniowych. W nadmiarze ta substancja działa toksycznie na śródbłonek naszych naczyń krwionośnych, czyli na wewnętrzną ścianę naszych tętnic.

Kto jest narażony na niedobór kwasu foliowego?

Lekarz wyjaśnił również, że oprócz kobiet w ciąży na niedobór kwasu foliowego narażone są osoby starsze, u których często dochodzi do zmniejszonego wchłaniania składników pokarmowych. Dotyczy to także osób z chorobami jelit, takimi jak celiakia, choroba Leśniowskiego-Crohna czy zapalenie żołądka.

Problem ten może dotknąć też osób, które nadużywają alkoholu, czy stosują na przykład leki przeciwpadaczkowe, lub te, które zażywa się w trakcie leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów, albo niektórych środków antykoncepcyjnych. Aby potwierdzić niedobór kwasu foliowego, lekarz musi najpierw zlecić odpowiednie badania laboratoryjne. Dopiero na podstawie wyników można postawić właściwą diagnozę, a później wdrożyć suplementację. Koniecznie zobacz też, jakie są niedobory kwasu foliowego.

