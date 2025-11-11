Zamiast porannej kawy piję ten koktajl. Wspiera jelita, spala tłuszcz i dodaje energii na cały dzień

Nie od dziś wiadomo, że kawa pobudza do działania, i świetnie wpływa na metabolizm. A gdyby tak wzmocnić ten efekt – da się! Wystarczy zrobić z „małej czarnej” prawdziwe turbodoładowanie dla jelit. Wbrew pozorom, to bardzo proste. Wystarczy połączyć klasyczne espresso z kilkoma innymi składnikami. Z pewnością masz już je w swojej kuchni.

Koktajl kawowy zamiast „małej czarnej”

Kawa to świetny „zastrzyk energii”. Swoje pobudzające właściwości zawdzięcza przede wszystkim kofeinie. Związek ten odpowiada jednak nie tylko za stymulowanie organizmu. Pełni również wiele innych ważnych funkcji, a w połączeniu z paroma prostymi składnikami staje się prawdziwym sprzymierzeńcem odchudzania.

Przepis: Koktajl kawowy Syci, dodaje energii i świetnie smakuje. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 155 w każdej porcji Składniki 1 filiżanka espresso

pół banana

1 łyżeczka mielonego siemienia lnianego

2 łyżki płatków owsianych

150 ml mleka roślinnego (np. owsianego lub migdałowego)

1 łyżeczka masła orzechowego

szczypta mielonego cynamonu

szczypta mielonego kardamonu Opcjonalnie: 2-3 namoczone daktyle Sposób przygotowania Szykowanie składnikówObierz banana ze skórki i pokrój na mniejsze kawałki. Robienie napojuBanana wrzuć do blendera. Dodaj pozostałe składniki i zmiksuj całość na gładką masę. Podawanie napojuPrzelej napój do szklanek i udekoruj wedle uznania. Możesz na przykład wykorzystać cynamon jako posypkę.

Jak działa koktajl kawowy?

Ten koktajl kawowy wywiera pozytywny wpływ nie tylko na pracę układu nerwowego, ale również pokarmowego. Działa w jelitach oczyszczająco. A wszystko za sprawą zawartego w nim błonnika. Sporych ilości tego składnika dostarczają między innymi nasiona lnu i płatki owsiane. Reguluje on procesy trawienia. Przedłuża uczucie sytości po posiłku. Jednocześnie wymiata z jelit toksyny, metale ciężkie i niestrawione pozostałości pokarmu. Drażni ich ściany, dzięki temu te zaczynają pracować szybciej, co przekłada się na większe tempo spalania kalorii.

Odchudzaniu sprzyjają również przyprawy obecne w koktajlu – cynamon i kardamon. Wykazują właściwości termogeniczne, podobnie jak kofeina. Stymulują wytwarzanie ciepła w organizmie. To z kolei prowadzi do zwiększenia ilości wydatkowanej przez niego energii i przyspiesza spalanie tkanki tłuszczowej. Warto podkreślić, że oba wskazane produkty zawierają antyoksydanty. Związki te neutralizują szkodliwy wpływ wolnych rodników na tkanki. Spowalniają procesy starzenia, redukują też stany zapalne i chronią komórki przed uszkodzeniem. W dodatku stabilizują poziom glukozy we krwi, zmniejszając ryzyko wystąpienia nagłych napadów głodu.

