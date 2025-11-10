Wyglądają niepozornie, a biją kurze na głowę. Eksperci: to najlepsze jajka dla serca, dzieci i seniorów

Jajka zawierają mnóstwo cennych związków, ważnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Nie wszystkie mają jednak taki sam prozdrowotny potencjał — niektóre są lepsze od innych. Specjaliści zwracają szczególną uwagę na jeden produkt. Wygląda niepozornie, ale jego spożywanie może przynieść wiele korzyści, zwłaszcza seniorom i dzieciom. Sprawdź, co warto włączyć do diety i dlaczego.

Jakie jajka są najlepsze dla dzieci i seniorów?

Eksperci radzą, by włączyć do diety jajka przepiórcze. Wyglądają niepozornie. Są nawet cztery razy mniejsze od kurzych. Nie daj się jednak zwieść pozorom. Mimo niewielkich rozmiarów kryją w sobie mnóstwo cennych związków. Zwracają na to uwagę eksperci z Wydziału Żywienia Człowieka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie:

Jaja przepiórcze wyróżniają się wyższą wartością odżywczą w porównaniu z jajami kurzymi pod względem zawartości aminokwasów egzogennych, witamin z grupy B oraz mikro- i makroelementów – wskazują w jednym z materiałów opublikowanych w sieci.

Można w nich znaleźć między innymi cynk karoten, łatwo przyswajalny fosfor, miedź, żelazo i witaminy z grupy B. Co więcej, przeprowadzone badania dowiodły, że żółtka jaj przepiórczych cechują się wysoką zawartością antyoksydantów. To właśnie te związki odpowiadają za spowalnianie procesów starzenia, redukowanie stanów zapalnych tkanek oraz ochronę organizmu przed stresem oksydacyjnym. Odgrywają też niezwykle ważną rolę w profilaktyce wielu różnych schorzeń, na przykład cukrzycy typu drugiego czy chorób nowotworowych.

Jak jajka przepiórcze wpływają na serce i kości?

Opisywane jajka wyróżnia też korzystny profil kwasów tłuszczowych w porównaniu do innych produktów odzwierzęcych. Przypominają o tym badaczki z Polskiej Akademii Nauk i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Małgorzata Czerwonka, Agnieszka Białek, Dorota Skrajnowska oraz Barbara Bobrowska-Korczak w pracy pod tytułem „Evaluation and Discrimination of Lipid Components and Iron and Zinc Levels in Chicken and Quail Eggs Available on the Polish Market”:

Jaja charakteryzowały się korzystnymi wartościami wskaźników jakości tłuszczu, zwłaszcza indeksu miażdżycorodności (AI), trombogenności (TI) oraz stosunku cholesterolu hipocholesterolemicznego do hipercholesterolemicznego – czytamy w opracowaniu.

Innymi słowy, tłuszcze obecne w jajach – zwłaszcza tych przepiórczych – mają skład, który działa na układ krążenia jak naturalna tarcza ochronna. Zawarte w nich nienasycone kwasy tłuszczowe pomagają utrzymać równowagę między „dobrym” a „złym” cholesterolem, co jest kluczowe dla zdrowia serca. Spożywanie ich w umiarkowanych ilościach nie sprzyja odkładaniu blaszek miażdżycowych w naczyniach ani powstawaniu zakrzepów, które mogą prowadzić do zawału lub udaru. Poza tym tłuszcze zawarte w jajach przepiórczych dostarczają kwasów omega-6 i omega-9, które wspierają elastyczność naczyń krwionośnych i procesy regeneracyjne w tkankach. Co ważne, opisywane produkty mają więcej żelaza i cynku niż jaja kurze, co wspomaga krążenie i dotlenienie organizmu.

Warto podkreślić, że jajka przepiórcze wzmacniają układ kostny i przyspieszają regenerację mięśni. Są cennym źródłem białka. To jeden z najważniejszych materiałów budulcowych organizmu. Dostarczają też sporych ilości wapnia oraz witaminy D, a także enzymy, które wspierają regenerację tkanek. Dzięki temu mogą zmniejszyć ryzyko rozwoju osteoporozy.

