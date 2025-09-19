Polscy naukowcy stworzyli nowy makaron. Kupisz go w Biedronce, a dietetyk był w szoku

Makaron to podstawowy element wielu codziennych posiłków. Zwykle bywa postrzegany jako źródło prostych węglowodanów, które syci na krótko i sprzyja przybieraniu na wadze. W sklepach znaleźć można jednak również prawdziwe „perełki”, które kryją w sobie więcej wartości odżywczych niż można by się spodziewać. I nie chodzi wyłącznie o warianty pełnoziarniste. Ostatnio na rynku pojawił się nowy makaron stworzony przez polskich naukowców. Wprawił w osłupienie nawet dietetyka. Ekspert był w szoku, gdy wziął „pod lupę” skład produktu. Sprawdź dlaczego.

Co wyróżnia nowy polski makaron?

Recepturę nowego makaronu opracowali badacze z Zakładu Inżynierii i Technologii Zbóż Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie we współpracy z Wytwórnią Makaronu Domowego POL-MAK S.A w Ludwinie. Na pierwszy rzut oka wygląda niczym klasyczne kluski wykorzystywane jako dodatek do zup czy innych dań, ale znacznie się od nich różni. Ma więcej białka i błonnika, a jednocześnie mniej węglowodanów. Na jego korzyść przemawia również – jak podkreśla dietetyk Bartek Szemraj – znacznie niższy indeks glikemiczny (IG).

Czyli wszystko to, co jest kluczowe dla osób, które się odchudzają lub muszą pilnować poziomu glukozy we krwi. Co ważne, ten makaron jest już dostępny w Biedronce, Carrefourze czy Kauflandzie – wyjaśnia ekspert w jednym z opublikowanych nagrań.

Warto przypomnieć, że produkty o niskim IG nie powodują gwałtownego wzrostu poziomu cukru w organizmie. Po spożyciu nowego makaronu nie zmienia się on prawie wcale. Specjalista przekonał się o tym na własnej skórze. Stabilne stężenie glukozy we krwi przekłada się natomiast na większe uczucie sytości po posiłku i mniejszy apetyt na słodycze oraz niezdrowe przekąski.

Jak powstawał polski makaron z niskim IG?

Najpierw przeanalizowano skład chemiczny oraz właściwości fizyczne różnych surowców roślinnych. Te badania posłużyły jako punkt wyjścia do stworzenia wstępnej receptury makaronu oraz opracowania założeń technologii produkcji.

W wyniku realizacji projektu opracowano innowacyjne receptury makaronu o bardzo niskim indeksie glikemicznym (IG<40%) i niskim ładunku glikemicznym (ŁG<10), wytworzone z semoliny durum z dodatkiem mąki z niskoalkaloidowych nasion łubinu, błonnika owsianego zasobnego w β-glukany oraz glutenu pszennego. [...] Opracowane produkty w stosunku do tradycyjnego makaronu pszennego wykonanego w 100% z semoliny durum cechują się znacznie mniejszą zawartością węglowodanów przyswajalnych przy jednocześnie większej zawartości białka i błonnika pokarmowego. 100 g ugotowanego makaronu dostarcza 149 kcal i zawiera 20 g węglowodanów przyswajalnych, 2,8 g tłuszczu, 7,8 g białka oraz 5,7 g błonnika – czytamy na stronie internetowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

