Tysiące Polaków z nadciśnieniem powinno sięgać po te owoce. Zrób z nich pyszny dżem

Winogrona są jednymi z najpopularniejszych owoców w naszym kraju. Zazwyczaj jednak sięgamy po jasną odmianę, czyli „zielone winogrona”. Są postrzegane jako słodsze i delikatniejsze w smaku, dlatego częściej trafiają do koszyków zakupowych. Nie warto jednak rezygnować z tych ciemnych winogron, ponieważ są one bardzo zdrowe, a do tego też smaczne. Co więcej, idealnie nadają się do przygotowania jesiennych przetworów.

Jakie właściwości mają ciemne winogrona?

Ciemne winogrona są bogate w resweratrol. To polifenol, który wykazuje silne działanie przeciwutleniające i przeciwzapalne. Wspomaga również zdrowie serca oraz układu krążenia, ponieważ obniża ciśnienie krwi, wpływa na redukcję „złego” cholesterolu LDL, a do tego poprawia elastyczność naczyń krwionośnych. Zawierają też antocyjany, czyli silne przeciwutleniacze. To właśnie one nadają winogronom ciemny kolor. Chronią komórki przed uszkodzeniami spowodowanymi przez wolne rodniki.

Te owoce mają też duże ilości potasu, co także jest korzystne dla układu sercowo-naczyniowego. Są bogate w witaminy C, K, B oraz magnez, żelazo i wapń. Z kolei zawarty w nich błonnik zapewnia prawidłowe trawienie. Jedzenie ciemnych winogron przyczynia się do zachowania zdrowej skóry. Dzięki zawartości antyoksydantów pozytywnie wpływają na jej elastyczność, zmniejszają też oznaki starzenia się. Owoce te, choć są zdrowe, należy spożywać w umiarkowanych ilościach ze względu na dużą zawartość cukru. Mogą też powodować skoki cukru we krwi, dlatego powinny uważać osoby z cukrzycą lub insulinoopornością.

Jak wykorzystać ciemne winogrona w kuchni?

Ciekawym pomysłem jest przygotowanie pysznych przetworów z tych owoców. Dżem będzie idealnym, słodkim dodatkiem do pieczywa lub naleśników. To mój ulubiony sposób ich wykorzystania.

Przepis: Dżem z ciemnych winogron Zobaczysz, że ten dżem zasmakuje każdemu. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 259 w każdej porcji Składniki 1 kg ciemnych winogron

300 g cukru

sok z 1 pomarańczy

skórka starta z 1 pomarańczy

1 łyżeczka goździków Sposób przygotowania Przygotowanie winogronOpłucz winogrona pod bieżącą wodą. Możesz też obrać je ze skórek, ale nie musisz tego robić. Staraj się pousuwać pestki, by zostawić ich jak najmniej. Mieszanie składnikówPołącz w garnku cukier, winogrona, sok z pomarańczy i startą skórkę. Dodaj także goździki. Gotuj na małym ogniu przez około 1,5 godziny, cały czas mieszając. Gdy dżem będzie miał już odpowiednią konsystencję, przełóż go do wyparzonych słoików, zakręć i pasteryzuj przez około 15 minut.

Takie fioletowe winogrona oczywiście można spożywać na surowo, jako smaczną przekąskę lub dodatek do różnych deserów. Możesz wycisnąć z nich też zdrowy sok lub dodać do koktajlu czy smoothie. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś samodzielnie je ususzył i przygotował z nich rodzynki, które normalnie kupuje się w sklepie. Będą wspaniałym dodatkiem do ciast, ciasteczek, pieczywa czy sałatek.

