Ekspert ostrzega: to dwie najgorsze czekolady. Mają masę cukru. Sprawdź, co lepiej wybrać

Czekolada to jedna z największych pokus. Kochają ją dzieci, ale też dorośli. Ale czy wszystkie czekolady są równe pod względem zdrowotny. Okazuje się, że nie. Niektóre jej rodzaje mogą szkodzić naszemu organizmowi bardziej, niż się wydaje. Zobacz, której czekolady lepiej unikać, a po którą możesz śmiało sięgać.

To najgorsze czekolady zdaniem dietetyka

Otóż z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, i co do tego nie mam żadnych wątpliwości, że najgorszą, najmniej zdrową czekoladą jest czekolada biała – powiedział dr Bartosz Kulczyński, dietetyk i naukowiec w opublikowanym nagraniu.

Dodał, że jest to trochę pułapka nazewnicza, ponieważ biała czekolada nie do końca jest tak naprawdę w ogóle czekoladą. Choć w świetle prawa nią jest, to warto jednak wiedzieć, że według europejskich przepisów czekolada biała to produkt, który musi zawierać minimum 20 procent tłuszczu kakaowego. Nie należy jednak mylić tłuszczu kakaowego z kakao – są to dwie odrębne części pozyskiwane z ziaren kakaowca.

Czekolada biała zawiera wspomniany tłuszcz, jednak nie ma w swoim składzie kakao. Dominuje w niej słodycz cukru i mleczna nuta.

I tu chciałbym podkreślić, że o walorach zdrowotnych czekolady decyduje kakao, a nie tłuszcz kakaowy. To właśnie kakao zawiera cenne polifenole, które mają szeroki korzystny wpływ na nasz organizm. A przypominam, że biała czekolada nie zawiera ani trochę kakao, a wyłącznie tłuszcz kakaowy – powiedział.

Dodał, że problemem jest również to, że taka czekolada zawiera bardzo dużo cukru.

Jakiej czekolady jeszcze nie jeść?

Specjalista wspomniał, że drugim typem czekolady, którego nie powinniśmy spożywać zbyt często, jest czekolada mleczna.

Pod względem wartości odżywczej nie różni się ona znacząco od białej. Co prawda, zawiera masę kakaową, w skład której wchodzi nie tylko tłuszcz kakaowy, ale również kakao, ale jego ilość i tak jest niewielka – powiedział specjalista.

Zaznaczył również, że w takiej czekoladzie mlecznej zwykle masy kakaowej jest około 30 procent lub trochę powyżej. To z kolei oznacza, że w jej składzie samego kakao, czyli najbardziej wartościowego składnika, jest bardzo mało. Za to na pierwszym miejscu jest cukier. W efekcie taka czekolada zawiera około 50-60 gramów cukru.

Jaka czekolada to dobry wybór?

Ekspert wyjaśnił też, że istnieje czekolada, którą możemy jeść bez wyrzutów sumienia. Chodzi o czekoladę gorzką. Oczywiście należy to robić z umiarem. Zawartość masy kakaowej w tym produkcie wynosi zwykle około 60 procent lub więcej. Specjalista wytłumaczył, że najlepiej wybierać taką, która ma jej minimum 70 procent. Zaznaczył też, że im więcej jest w czekoladzie masy kakaowej, tym jest mniej cukru.

Dla przykładu taka klasyczna gorzka czekolada 60% zawiera około 30 gramów cukru, czyli dwukrotnie mniej niż czekolada biała i mleczna. Z kolei czekolada gorzka 80% ma tego cukru zaledwie około 15 gramów – podsumował ekspert.

Czytaj też:

Lepszy niż miód! Dietetyk mówi, co można z niego przygotować. Koniecznie spróbuj!Czytaj też:

Lubisz tę jesienną kawę? Ilość cukru cię przerazi! Dietetyczka mówi też o jej kaloryczności