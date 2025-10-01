Ten napar z trzech ziół pij codziennie. Nazywają go receptą na długowieczność

Wielu z nas szuka sposobu na długowieczność. Nie chodzi tylko o zachowanie dobrego wyglądu, ale też sprawności fizycznej i umysłowej. Klucz do tego ukryty jest między innymi w odpowiedniej diecie. Należy wybierać produkty naturalne, a unikać żywności wysokoprzetworzonej. Dobrze jest też sięgać po tzw. superfoods. Dobrym sposobem jest również przygotowanie specjalnego ziołowego naparu.

Jak zrobić napar długowieczności z trzech ziół? Przepis

Takim naparem długowieczności bywa też nazywany napój przygotowany z trzech ziół: oregano, szałwii i rozmarynu. Wspomagają pracę układu odpornościowego, ale ich najważniejszą właściwością jest to, że mają silne właściwości antyoksydacyjne. Oznacza to, że w tych właśnie ziołach zawarte są związki aktywne, które pomagają neutralizować wolne rodniki w organizmie. To te cząsteczki przyczyniają się do uszkodzeń komórek, przyspieszając procesy starzenia oraz rozwój wielu chorób.

Poza redukowaniem stanów zapalnych w organizmie każde z tych ziół ma też działanie przeciwwirusowe, przeciwgrzybicze i przeciwbakteryjne. Napar można pić raz lub dwa razy dziennie, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące. Najlepiej spożywać go rano lub wczesnym popołudniem. Ponieważ ma lekkie działanie pobudzające, warto unikać go przed snem.

Zioła te są generalnie bezpieczne, jednak przed rozpoczęciem ich stosowania skonsultować z lekarzem powinny się kobiety w ciąży i karmiące piersią, osoby chore na padaczkę, z niewydolnością nerek oraz pacjenci przyjmujący leki na rozrzedzenie krwi i cukrzycę.

Przepis: Napar z trzech ziół

Składniki:
1 łyżeczka suszonego oregano

1 łyżeczka suszone szałwii

pół łyżeczki rozmarynu Sposób przygotowania Przygotowanie ziółWsyp wszystkie zioła do kubka lub zaparzacza. Zalej zioła gorącą wodą (chwilę po zagotowaniu). Parzenie naparuPrzykryj kubek i parz napar przez 10 do 15 minut. Przykrycie jest kluczowe, aby cenne olejki eteryczne (jak karwakrol czy tymol) nie ulotniły się. Po upływie tego czasu odcedź całość.

Jakie jeszcze właściwości ma ten napój?

Poza działaniem przeciwzapalnym warto pić ten napar również z powodu jego innych, dobroczynnych właściwości. Oregano wspiera między innymi układ trawienny, łagodzi też dolegliwości żołądkowo-jelitowe (działa rozkurczowo). Z kolei szałwia bardzo dobrze wpływa na funkcje poznawcze. Jej stosowanie zmniejsza także potliwość. Wpływa też na obniżenie poziomu glukozy we krwi. Z kolei rozmaryn poprawia krążenie oraz pomaga łagodzić ból. Wspomaga również pracę wątroby. Działa też żółciopędnie i wiatropędnie, ułatwiając trawienie tłuszczów.

