Jaki ser wybrać? Dietetyk mówi, który ma najmniej kalorii i maksymalną dawkę białka

Ser jest jednym z najbardziej uwielbianych przetworów mlecznych. To nieodłączny element kuchni na całym świecie. Nic dziwnego, ponieważ jest dość uniwersalny i pasuje do naprawdę wielu potraw. Różnice między różnymi rodzajami sera są czasami jednak duże i wcale nie chodzi jedynie o smak.

Jaki ser wybrać? Rada eksperta

Dietetyk z kanału „DietetykNieNaŻarty” podpowiedział, jaki ser wybrać. Zależy to od efektów, jakich oczekujemy. Specjalista radzi postawić na klasyczny ser żółty, jeśli budujesz masę mięśniową, ponieważ ma on najwięcej kalorii. Jest też dobrym źródłem tłuszczu, ale również witamin rozpuszczalnych w tłuszczach (A, D, E, K). Parmezan będzie odpowiedni dla osób, które chcą uzupełnić wapń w diecie, wzmacniając kości i zęby.

Wybierz twaróg chudy, jeżeli jesteś na redukcji i potrzebujesz maksymalnej dawki białka i minimalnej ilości kalorii – powiedział ekspert.

Jest też źródłem kazeiny, która uwalnia aminokwasy wolniej, co pozwala na przedłużenie uczucia sytości. Mozzarella light będzie z kolei odpowiednia dla osób, które potrzebują dobrego smaku bez dużej zawartości tłuszczu. Ma też niską zawartość sodu w porównaniu do wielu innych serów. Ser proteinowy cheddar będzie odpowiedni dla tych, którzy chcą imitacji żółtego sera przy jednocześnie wysokiej zawartości białka i minimalnej ilości tłuszczu.

Jeśli się odchudzasz, to pamiętaj jednak, że wybór odpowiedniego sera to dopiero połowa sukcesu. Jedzenie nawet najmniej kalorycznego produktu nic nie da, jeśli będziesz go łączyć z tuczącymi dodatkami.

Jakich serów unikać?

Istnieją również sery, które – z uwagi na ich skład – lepiej jest ograniczyć. Mowa między innymi o fecie, która zawiera duże ilości soli. Częste jej jedzenie wpływa więc niekorzystnie na układ sercowo-naczyniowy. Osoby z nadciśnieniem powinny też kontrolować spożycie serów pleśniowych czy halloumi – również z uwagi na wysoką ilość sodu. Złym wyborem są również różnego rodzaju serki topione. Zazwyczaj są mocno przetworzone i zawierają dużo sztucznych dodatków.

