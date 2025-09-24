Kochasz szybkie i pożywne obiady? To klasyczne danie z PRL-u może mieć więcej białka niż mięso
Przepisy

Kochasz szybkie i pożywne obiady? To klasyczne danie z PRL-u może mieć więcej białka niż mięso

Fasolka po bretońsku
Fasolka po bretońsku Źródło: Freepik/azerbaijan_stockers
Proste, sycące i pełne wartości odżywczych. To danie przygotujesz w kilkanaście minut, a ilością białka dorównuje, a nawet przewyższa niejeden kawałek mięsa.

Wiele osób uważa, że to mięso jest najlepszym źródłem białka i bez niego trudno się obejść. Tymczasem istnieją potrawy, które nie tylko dorównują mu pod tym względem, ale nawet wypadają lepiej. Co więcej – ich przyrządzenie nie wymaga długiego gotowania ani skomplikowanych prac w kuchni. Wystarczy zadbać o odpowiedni dobór składników. „Głównym bohaterem” tego dania jest produkt, który znajdziesz na półkach każdego sklepu spożywczego. Polacy zajadali się nim w czasach PRL-u, nie zdając sobie do końca sprawy z jego cennych właściwości. Pora, by wróciło na stoły, bo ma wiele cennych właściwości.

Jakie danie może mieć więcej białka niż mięso?

Chodzi o szybką domową potrawę, która od lat gości w polskich kuchniach: fasolkę po bretońsku. Dostarcza sporych ilości białka, a jednocześnie obfituje w likopen, silny przeciwutleniacz, który wspiera odporność organizmu i chroni przed działaniem wolnych rodników. Można ją zrobić w klasycznej wersji z dodatkiem kiełbasy czy boczku, ale równie dobrze sprawdza się wariant wegetariański, na przykład z tofu. Wersja, którą dziś proponuję, jest prosta, smaczna i szybka. Daje kucharzowi pole do kreatywności – możesz dorzucić swoje ulubione składniki i stworzyć coś wyjątkowego.

Przepis: Ekspresowa fasolka po bretońsku

Szybka, prosta i sycąca. Spróbuj!

Kategoria
Danie główne
Rodzaj kuchni
Tradycyjna
Czas przygotowania
30 min.
Liczba porcji
4
Liczba kalorii
172 w każdej porcji

Składniki

  • 2 puszki fasoli konserwowej
  • 100-150 gramów cebuli
  • 2 ząbki czosnku
  • 4 łyżki koncentratu pomidorowego
  • 1 szklanka wody
  • 500 g przecieru pomidorowego
  • 2 sztuki liścia laurowego
  • 4 sztuki ziela angielskiego
  • przyprawy (sól, pieprz, wędzona papryka, majeranek, chili)

Dodatkowo:

  • tłuszcz do smażenia

Sposób przygotowania

  1. Szykowanie składnikówObierz i pokrój cebulę. Następnie ją podsmaż razem z liściem laurowym, zielem i pieprzem. Przeciśnij czosnek przez praskę. Odcedź i przepłucz fasolę.
  2. Łączenie składnikówDo podsmażonej cebuli dodać wszystkie pozostałe składniki poza fasolą. Dokładnie wymieszać i dusić przez 5 – 8 minut, następnie dodać fasolę i gotować 15 – 20 minut pod przykryciem na małym ogniu.
  3. Podawanie fasoliNajlepiej smakuje ze świeżym pieczywem.

Jakimi roślinami zastąpić mięso w diecie?

Coraz więcej badań pokazuje, że nadmiar mięsa w diecie może szkodzić zdrowiu. Dietetycy ostrzegają zwłaszcza przed dużym spożyciem mięsa czerwonego i wysoko przetworzonych wędlin. Z tego powodu rośnie zainteresowanie produktami roślinnymi – nie tylko wśród wegetarian, ale również osób, które po prostu chcą zadbać o zdrowie i szczupłą sylwetkę.

Dobrym źródłem białka są rośliny strączkowe, między innymi fasola. Suchy produkt ma nawet 21–25 g białka w 100 g, czyli więcej niż niejedno mięso. Po obróbce termicznej ilość białka spada do około 8–9 g, ale wystarczy połączyć fasolę z odpowiednimi składnikami (np. kaszą czy ryżem), by zwiększyć wartość odżywczą posiłku. Warto sięgać także po inne rośliny bogate w białko – soczewicę, ciecierzycę, soję i groch. Dobrym uzupełnieniem diety są również pseudozboża, takie jak quinoa czy amarantus, które dostarczają pełnowartościowego białka i cennych mikroelementów.

Opracowała:
Źródło: Odżywianie WPROST.pl