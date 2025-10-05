Ekspert ostrzega: nie daj się nabrać, to wcale nie jest zdrowe. Tysiące Polaków wierzy w ten mit

Obecnie wielu z nas często stara się sięgać po produkty, które uchodzą za zdrowsze zamienniki popularnych artykułów spożywczych. Jednym z nich jest brązowy cukier, który powszechnie uznawany jest za lepszą alternatywę dla cukru białego. To jednak popularny mit, w który niestety wierzy większość Polaków. Dietetyk Michał Wrzosek w opublikowanym nagraniu przekonuje, że nie ma to nic wspólnego z prawdą.

Czy brązowy cukier jest zdrowszy od białego?

Jak zauważył specjalista, wielu ludzi dało się nabrać, myśląc, że brązowy cukier jest zdrowszy od białego. Okazuje się, że wcale nie.

Brązowy cukier to dokładnie ten sam produkt, co biały. To dalej sacharoza, czyli czysty cukier, z tą różnicą, że zabarwiony. Brązowy cukier jest brązowy, bo zawiera melasę, czyli gęsty, lepki syrop, który powstaje podczas rafinacji trzciny cukrowej lub buraków — i tyle – wyjaśnia ekspert.

Dietetyk podał bardzo obrazowy przykład – że to tak, jakby ktoś białe pieczywo spryskał kawą i próbował ci wmówić, że to pieczywo razowe. Podkreślił, że cukier brązowy w porównaniu do białego wcale nie ma mniej kalorii ani więcej wartości odżywczych.

Pamiętaj – brązowy, kokosowy czy trzcinowy, to wciąż po prostu cukier. Mam do was ogromną prośbę – nie dajcie się nabrać na brązowy cukier – podsumował ekspert.

Dlaczego nadmiar cukru w diecie jest groźny?

Zbyt duża ilość cukru w diecie negatywnie wpływa na nasze zdrowie i prowadzi do rozwoju wielu chorób. Jedną z nich jest cukrzyca typu 2 oraz insulinooporność. Może być też powodem przyrostu masy ciała i otyłości, co z kolei zwiększa ryzyko chorób serca.

Według Światowej Organizacji Zdrowia spożycie cukru należy ograniczyć do 10% ogółu energii. Przy średnim zapotrzebowaniu kalorycznym dla osoby dorosłej na poziomie 2000 kcal będzie to około 200 kcal, czyli 10–12 łyżeczek białego cukru, bo jedna łyżeczka to ok. 20 kcal (5 gramów) – podaje Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej.

Jeśli chcemy ograniczyć spożycie cukru, możemy sięgnąć po jego zdrowsze alternatywy. Dobrym wyborem będą więc naturalne słodziki, takie jak ksylitol, erytrytol czy stewia.

