Polacy je omijają, a szkoda. To najzdrowsze mięso dla dzieci i seniorów, żołądek je kocha

Zazwyczaj sięgamy po najbardziej popularne rodzaje mięsa, takie jak wołowina, wieprzowina czy drób. Wybieramy je z przyzwyczajenia i dlatego, że istnieje wiele sprawdzonych przepisów opartych właśnie na tych produktach. Nie warto jednak ograniczać się jedynie do tych opcji — warto otworzyć się na mniej popularne propozycje. Mój znajomy kucharz polecił mi ostatnio mięso z królika. Spróbowałam i nie żałuję. Dowiedziałam się również, że jest ono szczególnie polecane pewnym grupom osób — dzieciom oraz seniorom.

To mięso idealne dla dzieci i seniorów

Polacy zazwyczaj nie jedzą tego mięsa, a szkoda. Ma cudownie delikatny smak, ale to nie wszystko. Jest też lekkostrawne, więc to doskonały wybór dla osób z wrażliwym żołądkiem, w tym także dla dzieci i seniorów. Jest też odpowiednie dla pacjentów z chorobami układu pokarmowego (na przykład z wrzodami). Ma również wyjątkowo korzystny skład odżywczy. Wyróżnia się niską zawartością tłuszczu – należy do jednych z najchudszych mięs. Ma mniej tłuszczu niż na przykład wieprzowina czy kurczak.

Zawiera dużo pełnowartościowego białka. Oznacza to, że dostarcza ono organizmowi wszystkich dziewięciu aminokwasów egzogennych. Nasz organizm nie potrafi ich sam wytworzyć i muszą być one dostarczane wraz z pożywieniem. Jest kluczowe w okresach wzrostu, czyli w przypadku dzieci. Jest również ważne w czasie rekonwalescencji. Pełni także funkcję odpornościową. Dodatkowo zawiera witaminy z grupy B, w tym witaminę B12, która jest istotna dla naszego układu nerwowego i krwiotwórczego. To mięso obfituje także w żelazo, które jest niezwykle ważne w profilaktyce anemii. Jest bogate w fosfor i potas, kluczowe dla regulacji ciśnienia krwi. Ma też niską zawartość sodu, dlatego jest odpowiednie dla osób, które mają problem z ciśnieniem. Trzeba pamiętać, że z tym problemem zdrowotnym boryka się wielu seniorów.

Co przygotować z mięsa z królika?

Mięso z królika można podać na wiele ciekawych i niezwykle smacznych sposobów. Możesz przyrządzić potrawkę z królika, aromatyczny gulasz lub bardzo popularny pasztet. Cudownie smakuje również królik w sosie orzechowym lub duszony w czerwonym winie. Oprócz tradycyjnych metod, takich jak pieczenie czy duszenie tego mięsa, możesz też zrobić z niego na przykład bulion pełen wartości odżywczych.

