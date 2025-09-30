Rano nie mam czasu, a ten fit omlet robię w 5 minut. Dietetyk zdradził przepis, który zawsze się udaje

Z powodu braku czasu rano często sięgamy tylko po drobne przekąski i kawę, a pomijamy posiłek. To jednak bardzo niezdrowy nawyk. Okazuje się, że wcale nie trzeba mieć dużo czasu o poranku ani specjalnych umiejętności, by przygotować naprawdę pyszny, a do tego bardzo zdrowy posiłek. Co więcej, będziesz potrzebować jedynie kilku składników, które większość osób ma w swojej kuchni.

Przepis na szybkie i proste śniadanie

Dietetyk Bartek Szemraj w opublikowanym nagraniu podał przepis na szybkie i zdrowe śniadanie. Żeby je przygotować, nie potrzebujesz żadnych specjalnych umiejętności kulinarnych – jego zrobienie jest naprawdę banalnie proste.

Co dokładnie należy zrobić? Wystarczy, że wymieszasz dwa jajka, do tego dosypiesz garść borówek i dodasz czubatą łyżkę mąki migdałowej. Na koniec wszystko trzeba tylko zalać serkiem wiejskim albo skyrem, wymieszać i usmażyć na patelni pod przykryciem. W ten sposób w pięć minut przygotujesz posiłek, który ma dużo białka, jest sycący i naprawdę zdrowy. Jeśli zjesz takie porządne śniadanie, to nie będziesz podjadać między posiłkami. Ważny jest też dodatek w postaci borówek. To superfood bogaty w antyoksydanty (szczególnie antocyjany), które chronią komórki przed uszkodzeniami.

Przepis: Szybki i prosty omlet Ten omlet smakuje naprawdę świetnie i jest bardzo zdrowy. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 373 Składniki Dwa jajka

60 g borówek

jedno opakowanie serka wiejskiego lub skyru

czubata łyżka mąki migdałowej Sposób przygotowania Łączenie składnikówRozbełtaj dwa jajka, dodaj borówki, mąkę. Całość zalej serkiem wiejskim lub skyrem i ponownie wymieszaj. Smażenie omletaWylej masę na rozgrzaną patelnię i smaż z obu stron.

Inne propozycje łatwych śniadań

Jeśli gotowanie nie jest twoją mocną stroną, zamiast wybierać skomplikowane przepisy, postaw na te naprawdę proste. W ten sposób twoje dania będą wychodzić smaczne, ich przygotowanie zajmie ci znacznie mniej czasu, a do tego zawsze będzie zakończone sukcesem. Świetnym wyborem jest klasyczna owsianka. Wcale nie musi być nudna. Przygotuj ją na mleku lub wodzie, dodaj jogurt naturalny, owoce, miód. Możesz zrobić też owsiankę sernikową – zobaczysz, że będzie twoim ulubionym śniadaniem.

Doskonałą opcją są także różnego rodzaju koktajle. To jeden z najszybszych i najprostszych pomysłów na śniadanie. Warto dodać owoce, warzywa (idealnie sprawdzi się szpinak lub jarmuż), ale też źródło białka, na przykład w postaci jogurtu naturalnego, kefiru czy maślanki. Jako naturalne słodziki możesz wykorzystać daktyle, syrop klonowy lub miód.

Czytaj też:

Bosacka ostrzega: te parówki nie mają mięsa. Zobacz, jak wybrać dobreCzytaj też:

Zamiast szynki i sera na kanapki zrób tę pastę z 2 składników. Będzie gotowa błyskawicznie