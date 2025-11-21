Jedno jajko dziennie robi to z mózgiem i sercem. Wyniki badań zaskoczą każdego

Jajka to jeden z najczęściej spożywanych produktów: są łatwo dostępne, proste w przygotowaniu i bardzo zdrowe. To doskonałe źródło pełnowartościowego białka, witamin z grupy B oraz wielu minerałów. Dodatkowo jajka są niezwykle wszechstronne w kuchni — można je ugotować, przygotować pyszny omlet i jajecznicę lub wykorzystać w daniach, wypiekach i deserach.

Jedzenie jajek a poziom cholesterolu

Dietetyk dr Bartosz Kulczyński w opublikowanym nagraniu wyjaśnił, jak jedzenie jajek wpływa na nasz organizm. Wytłumaczył również, czy powinniśmy się obawiać cholesterolu zawartego w jajkach. Przytoczył on fragment wniosków, które zostały opublikowane w pracy naukowej rok temu o tytule „Czy istnieje korelacja między cholesterolem w diecie a cholesterolem we krwi. Dowody z danych epidemiologicznych i interwencji klinicznych”.

Potwierdzamy, że nie ma bezpośredniej korelacji między spożyciem cholesterolu a cholesterolem we krwi – brzmi zacytowany fragment.

Ekspert dodał, że u większości osób cholesterol spożywany wraz z pokarmem nie ma istotnego wpływu na poziom cholesterolu we krwi. Dzieje się tak dlatego, że nasz organizm w pewnym stopniu dostosowuje działanie do tego, ile dostarczyliśmy cholesterolu wraz z pożywieniem. Jeśli więc spożywamy jajka zawierające cholesterol, to ciało człowieka blokuje wchłanianie jego nadmiernych ilości w jelitach. Ekspert wyjaśnił, że ta nadwyżka cholesterolu, którego nie potrzebuje nasz organizm, po prostu zostanie usunięta z naszego ciała. Jest to jeden z mechanizmów kompensacyjnych stosowanych w celu regulacji nadmiaru cholesterolu.

Drugi mechanizm polega na tym, że jeśli dostarczymy duże ilości cholesterolu w postaci na przykład jajek, to w naszym ciele zahamuje się produkcja cholesterolu – powiedział.

Dietetyk zauważył też, że osoby, które spożywają do 6 jajek tygodniowo, wręcz rzadziej umierają przedwcześnie z powodu chorób sercowo-naczyniowych. Dodał, że ryzyko jest niższe aż o 29 procent.

Jakie jeszcze korzyści daje jedzenie jajek?

Żółtko jest najbogatszą częścią jajka, ponieważ zawiera witaminy i minerały. Białko znajdujące się w jajku jest jednak najwartościowszym rodzajem białka.

Spośród wszystkich dostępnych źródeł białka, białko jajka jest w najwyższym stopniu wykorzystywane przez nasze ciało. Innymi słowy organizm człowieka potrafi przekształcić niemal całą ilość spożytego białka z jajka na swoje własne potrzeby, podczas gdy z innych źródeł efektywność tego procesu jest niższa – podsumował ekspert.

Jajka są też doskonałym źródłem choliny, która powinna być regularnie dostarczana do naszego organizmu wraz z pożywieniem. Okazuje się bowiem, że spożywając zaledwie jedno żółtko, możemy pokryć dzienne zapotrzebowanie na cholinę w aż 30 procentach. Ten składnik jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania mózgu.

Dietetyk zauważył również, że spożywając jajka, można w pewnym stopniu uchronić się przed chorobami neurodegeneracyjnymi. Potwierdziło to najnowsze badanie z 2025 roku pod tytułem „Zależność dawka–odpowiedź między spożyciem jaj a funkcjami poznawczymi u osób starszych na obszarach wiejskich: badanie populacyjne na dużą skalę”.

Osoby starsze spożywające jedno duże jajko lub dwa małe jajka dziennie miały o 17 procent mniejsze ryzyko pojawienia się zaburzeń poznawczych, takich jak problemy z zapamiętywaniem, skupieniem uwagi, komunikacją czy myśleniem – powiedział dr Bartosz Kulczyński.

