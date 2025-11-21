Jabłko rano czy wieczorem? Badania pokazują, kiedy naprawdę działa na metabolizm

Nie ulega wątpliwości, że warto włączyć jabłka do codziennego jadłospisu. Ich spożywanie przynosi organizmowi mnóstwo rozmaitych korzyści. Wpływ tych przysmaków na zdrowie może być jednak różny. Zależy w dużej mierze od tego, kiedy po nie sięgamy. Owoce zjadane rano działają nieco inaczej niż te pałaszowane po południu lub wieczorem. Sprawdź, co na ten temat mówią badania i naukowcy. Ich wnioski mogą cię mocno zaskoczyć.

Kiedy najlepiej jeść jabłka?

Eksperci radzą, by sięgać po jabłka w pierwszej części dnia. Przeprowadzone badania (m.in. przegląd zatytułowany „Association between Timing of Energy Intake and Insulin Sensitivity: A Cross-Sectional Study”) pokazują, że właśnie wtedy organizm najlepiej radzi sobie z metabolizowaniem węglowodanów. Nie dochodzi do nagłego wzrostu poziomu glukozy we krwi, a wrażliwość tkanek na działanie insuliny jest wyższa. Potwierdziły to badania opublikowane w 2022 roku na łamach czasopisma naukowego „Foods”. Naukowcy przeprowadzili ciekawy eksperyment. Podzielili ochotników na grupy. Pierwsza jadła jabłko przed posiłkiem, a druga – spożywała je dopiero po „głównym jedzeniu”:

U osób, które jadły jabłko jako pierwsze, zaobserwowano istotnie niższy wzrost glukozy poposiłkowej w porównaniu z grupą kontrolną – czytamy w pracy pod tytułem „Effect of Apple Consumption on Postprandial Blood Glucose Levels in Normal Glucose Tolerance People versus Those with Impaired Glucose Tolerance”.

Za ten mechanizm odpowiada przede wszystkim błonnik rozpuszczalny obecny w owocach – głównie pektyna – pęcznieje i spowalnia wchłanianie cukrów pochodzących z żywności. Tym samym łagodzi wzrost glukozy i wydłuża uczucie sytości. W rezultacie ułatwia kontrolowanie masy ciała. To ważna informacja zwłaszcza dla osób, którym zależy na zrzuceniu nadprogramowych kilogramów.

Dlaczego lepiej nie jeść jabłek wieczorem?

Spożywanie jabłek wieczorem nie jest szkodliwe. Może jednak wywołać inną reakcję ze strony organizmu – wyższy i szybszy wzrost glukozy. „Spożywanie owoców wieczorem, zwłaszcza na czczo jest przeciwwskazane u osób z cukrzycą oraz cierpiących na niektóre choroby przewodu pokarmowego (m.in.: chorobę refluksową, wrzodową, zespół jelita drażliwego, wrzodziejące zapalenie jelita grubego)” – czytamy w artykule opublikowanym na stronie Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej.

Czytaj też:

Te 3 produkty z Żabki biorę w ciemno. Bosacka mówi wprost: to prawdziwe „perełki”Czytaj też:

Zaczyna się w Lidlu. Dziś „1+1 gratis” na olej, jutro masło za 3,95 zł. Można zrobić tanie zapasy