Babcia trzymała się jednej zasady przy mielonych. Gdy zrobiłam tak samo, wyszły soczyste jak nigdy

Kotlety mielone są jednym z najbardziej klasycznych dań kuchni polskiej. Dzięki użyciu odpowiednich przypraw wychodzą niezwykle aromatyczne. Są też bardzo sycące, dlatego idealnie sprawdzą się na obiad dla całej rodziny. Zazwyczaj najsmaczniejsze mielone to te przygotowane przez ukochaną babcię. Moja trzymała się zawsze jednej zasady dotyczącej mięsa — to właśnie ono było sekretem wspaniałego smaku.

Patent na pyszne kotlety mielone

Wiele osób przygotowuje kotlety mielone tylko z jednego rodzaju mięsa. Żeby ta potrawa była jednak naprawdę smaczna, należy użyć mięsa wołowego i wieprzowego. Najlepiej sprawdzi się łopatka lub udziec z wołowiny, a z wieprzowiny wybierz z kolei karkówkę. W ten sposób kotlety będą soczyste i intensywne w smaku.

Jeśli chcesz, żeby kotlety były delikatniejsze, połącz mięso wieprzowe z drobiowym. Gdy używasz wyłącznie drobiu, koniecznie dodaj odrobinę tłuszczu, ponieważ to mięso jest naturalnie chudsze i może wyjść zbyt suche.

Przepis: Kotlety mielone Kotlety z tego przepisu smakują naprawdę doskonale. Musisz ich spróbować. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 377 w każdej porcji Składniki 400 g mięsa mielonego wieprzowego

200 g mięsa mielonego wołowego

1 cebula

2 ząbki czosnku

1 czerstwa bułka

1 jajko

bułka tarta do obtoczenia

sól i pieprz do smaku

tłuszcz do smażenia Sposób przygotowania Przygotowanie składnikówObierz cebulę i czosnek. Pokrój cebulę w kosteczkę, a czosnek drobno posiekaj lub przeciśnij przez praskę. Czerstwą bułkę namocz w wodzie lub mleku, a kiedy zmięknie, porządnie odciśnij. Łączenie składnikówW misce połącz mięso, cebulę, czosnek, odciśniętą bułkę i jajko. Dopraw solą i pieprzem. Jeśli masa wyda się zbyt luźna, dodaj odrobinę bułki tartej. Smażenie kotletówUformuj kotlety, obtocz je w bułce tartej. Smaż na rozgrzanym tłuszczu, aż kotlety nabiorą złotego koloru z obu stron.

Jak urozmaicić mielone?

Kotlety mielone można w bardzo prosty sposób urozmaicić, dodając do masy różne składniki. Doskonale sprawdzi się ser żółty. Będzie się przyjemnie ciągnąć podczas jedzenia. Ciekawym pomysłem jest włożenie do środka mini kulki mozzarelli. Świetnie smakują z dodatkiem drobno posiekanych ziół, takich jak natka pietruszki, koper czy bazylia. Możesz dodać również starte warzywa, na przykład marchewkę, cukinię lub seler.

Warto też eksperymentować z przyprawami. Idealna będzie wędzona papryka czy curry – potrafią całkowicie odmienić smak tego dania. Jeśli lubisz bardziej wyraziste potrawy, spróbuj dodać posiekany czosnek, suszone pomidory albo oliwki. Z kolei, żeby to danie było jeszcze bardziej treściwe, możesz wymieszać mięso z kaszą. Jeżeli masz ochotę na więcej kuchennych eksperymentów, to zobacz, jak zrobić fit kotlety mielone z przepisu dietetyka.

